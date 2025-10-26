芸能界に強い憧れ

北海道出身のタレント、菊地亜美（35）。現在は二児の母として奮闘するが、幼少期の頃は「目立ちたがり屋」で芸能界に強い憧れを持っていたという。どのような経緯を経て、東京に出てきて、芸能界入りを果たしたのか。菊地の“原点”を聞いた。（全4回の第3回）

【写真】昔から「美少女」だった…幼少期、小学、中学、高校、デビュー時の菊地亜美

幼少期から、目立つのが大好きでした。幼稚園や小学校の学芸会があれば、必ず主役をやりたい。ピアノを習っている子はたくさんいて、私は一番上手じゃなくても「卒業式の伴奏をやりたいです」と手を挙げたりしていました。とにかく前に出たがっていたんです。

ただ、非常に緊張しやすく、人前に出ると上がってしまう性格でもありました。この「目立ちたいけれど、前に出ると恥ずかしい」という性質は、実はうちの長女とそっくりなんです。

小学校高学年の頃には、かなり大人びた子どもになっていました。同級生の男子を「子どもだよね」と話すようなタイプ。周りが外で遊ぶのが好きなのに、私は雑誌が好きで、「東京に行きたいな」と思っていたんです。

生まれ育った北海道北見市は、雑誌が発売日から3日くらい遅れて届くような、すごい田舎でした。それでも、幼い頃からファッション雑誌がとにかく好きで、『ピチレモン』や『ニコラ』を読んでいて、そこに載りたくて仕方がありませんでした。

なので、雑誌の読者コーナーにはとにかく投稿しまくっていました。プリクラのコーナーとかにも送っていて、常連さんだったので、結構な頻度で雑誌に載せてもらっていました。

田舎だったので、雑誌に載っている洋服は近くで売ってないし、簡単には買えませんでした。だから、小学校4年生くらいからは、誕生日やクリスマスプレゼントは、とりあえず雑誌に載っているものを丸で囲って「これ」と指定して、もらっていました。

自分で履歴書を送付

中学生になると、芸能界入りを夢見るようになり、自分で履歴書を書いて、親の承諾書と一緒に芸能事務所に送っていました。周りには、タレントや女優になりたいという子はいなかったので、「こんな田舎で何言っちゃってるの？」という目で見られることもありました。でも、自分の中では変わらず、芸能界への憧れは持ち続けていました。

この頃から、ちょこちょこオーディションを受けていました。毎月『月刊デビュー』という雑誌を買って、開催されているオーディションを探していました。

ただ、なかなか壁が高くて……。いいところまで行っても、「3次審査からは東京です」とか「書類はなしで、面接は東京です」というものが多く、断念せざるを得ませんでした。当時は飛行機代も高く、交通費だけで往復20万円くらいかかることもあったんです。受かるかも分からないのに、そんな大金を出して東京に行くことはできませんでした。

中学1年生の時に一度、受かったら『ニコラ』に出ることができるという事務所のオーディションがあり、「絶対行きたい」とお願いして、東京まで行きましたが、結局落ちてしまいました。

それでも、高校を卒業したら、たとえ仕事がなくても東京に行きたい、と思っていたので、たとえ落ちても、次に「受かればいいな」というくらいの感覚で受け続けていました。中学時代に受けたオーディションは50個ぐらいだったと思います。

高校1年生の時、ついにオーディションに受かることができました。ただ、地元の高校は芸能活動が原則禁止で、長期の休み（冬休みや夏休み）だけならOKという条件でした。それでは本格的な仕事はできないので、次の年、高校2年生で東京に上京しました。

ずっと言い続けていた夢だったので、親は「ああ、ようやく一歩踏み出せたね」という感じで、応援してくれましたね。

上京してからは、オーディションや仕事が不定期に入るため、派遣のバイトしかできませんでした。土日しか働けなかったんですが、ティッシュ配りやスーパーでの試食サンプリングスタッフ、厨房のホール係、工場でハムに糸を巻く作業など、色々なアルバイトを経験しました。

そして、高校3年生の時に「アイドリング!!!」のオーディションに合格して、芸能活動が本格的にスタートしました。

1990年、北海道出身。2008年にアイドルグループ「アイドリング!!!」の2期生としてデビュー。明るいキャラクターとトーク力を武器に、多くのバラエティ番組で活躍。2014年にグループを卒業後も、タレントとしてテレビ、CM、ラジオなど幅広い分野で活動している。近年の主な出演作にドラマ「ブラックガールズトーク」、映画「犬も食わねどチャーリーは笑う」などがある。

デイリー新潮編集部