¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÖÍ×¡×¥¹¥ß¥¹¤¬£·²ó¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡¢£±£·¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤Î¸å¤ËÂç¤¤Ê°ìÈ¯¡ÄÂè£²Àï
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¼·²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡½é²ó¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡ËÀèÈ¯¤Î¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤Æ¥¹¥ß¥¹¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢£±£·¿ÍÏ¢Â³¤ÇÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££µÇ¯Ï¢Â³Æó¤±¤¿¾¡Íø¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬¤Þ¤¿¤â²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤ÎÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÍè¤¿£±£µ£±¡¦£¶¥¥í¤ÎÂ®µå¤ò¡¢ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤ó¤ÇÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Î¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Çï¼ê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï²áµî¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£¸ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤¬½éËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¤±¤¬¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä´»Ò¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÁ´£¶»î¹ç¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤ÎÂÇÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£´ÈÖ¤ÇÊá¼ê¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢£¶ÈÖ¥Þ¥ó¥·¡¼¤âµÕÊý¸þ¤Ø¤Îº¸±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£Íê¤ì¤ëÃË¤Î°ìÈ¯¤¬¡¢¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡½¡½¡£