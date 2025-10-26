『べらぼう』新たな相関図を公開 総勢31人「保存必須」「需要が分かってる」「ありがた山！」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストの相関図が公開された。
【写真あり】分かりやすい！『べらぼう』新たな相関図を公開
公式SNSは「ていの尽力で救われた蔦重！身上半減の店はどうなる？ 一方の歌麿はつよと栃木へ… 長谷川さまの写真が変わりました」とつづり、総勢31人のキャスト陣が掲載された相関図を投稿した。
ファンからは「長谷川様の写真が変わってる！」「長谷川殿の写真、かっこよくなってますね」「このタイミングでの相関図と長谷川平蔵の写真更新。需要が分かってる」「長谷川平蔵宣以様の写真更新、ありがた山！」「保存必須な相関図ですね」などの声が寄せられている。
