セシールの新作「フリースパンツ」で冬支度♡肌側綿100％の優しさとあたたかさ

冷え込む朝や夜、フリースのぬくもりが恋しくなる季節。けれど「チクチクする」「静電気が苦手」という声も多いですよね。そんなお悩みに寄り添うのが、セシールから登場した「肌側綿100％裏地付きフリースパンツ」。表はふわふわのフリース、肌に触れる内側は綿100％という贅沢な二重仕立てで、あたたかさと心地よさを両立。おうち時間をよりリラックスして過ごせる、新しい冬の定番です。

チクチクも静電気も気にならない！やさしい着心地

肌側綿100％裏地付きフリースパンツ

フリースのあたたかさは魅力的だけど、肌触りや静電気が気になる…。そんな声から生まれたのが「肌側綿100％裏地付きフリースパンツ」（3,289円～・税込）。

表は保温性の高いフリース素材、肌側は綿100％でやさしく包み込む二重仕立てです。

お腹に当たるウエスト内側まで綿素材で仕上げられており、敏感肌の方にも安心。静電気が起きにくく、乾燥する季節にもぴったりです。

ブラデリスニューヨークから新作ベロアインナー登場♡秋冬の上品ボディメイク

リラックス感のあるデザインで“おうち時間”がもっと快適に

ゆったりとしたシルエットで、締めつけ感のないリラックス仕様。ウエストはゴム＆スピンドルで調整が簡単だから、家事やストレッチの時も快適に過ごせます。

右後ろポケットにはスマホや小物を入れられて便利。洗うほどに肌に馴染む素材なので、長く愛用できるのもうれしいポイントです。カラーはブラックとネイビーの2色展開。

S～3Lまで幅広いサイズ展開も魅力です。

冬をあたたかく、やさしく彩る一枚

寒い季節を快適に過ごすための工夫がぎゅっと詰まった、セシールの「肌側綿100％裏地付きフリースパンツ」。あたたかさと肌ざわり、どちらも妥協したくない方にぴったりの一本です。

冬の朝も夜も、おうちで過ごす何気ない時間をもっと心地よくしてくれるはず。公式オンラインショップでチェックして、自分に合うぬくもりを見つけてくださいね。