＜速報＞竹田麗央、山下美夢有が黒星で米国に敗北 日本は3位決定戦へ
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の準決勝が進行している。チームジャパンはプールAを無敗で勝ち上がった米国と激突。シングルス1の竹田麗央、シングルス2の山下美夢有がともに黒星を喫し、日本の決勝進出はならなかった。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
竹田はエンジェル・インと対戦。1番で幸先良く1UPとしたが、6番から3連続でホールを落とした。巻き返したい後半でもリードを奪うことができず、2＆1で黒星を喫した。ヤーリミ・ノーと対戦した山下は防戦一方。中盤から次々とホールを取られ、4＆2で敗退した。西郷真央＆古江彩佳はリリア・ヴ＆ローレン・コフリンを相手に、16番終了時点で1UPとリードしていたが、先に2敗が決定したことで18番を終える前にマッチが終了した。プールB首位通過の世界選抜はオーストラリアと試合中で、3マッチ中いずれもリードを奪っている。日本は3位決定戦で世界選抜とオーストラリアの敗者と対戦する。最終日は午前中に準決勝2試合、午後に決勝および3位決定戦を行う。いずれもシングルスのストローク方式2試合とフォアサム方式（2人で一つのボールを使ってプレー）1試合で計3試合を行い、先に2勝したチームの勝利となる。
