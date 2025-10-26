◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に「1番・DH」で出場。8回の第4打席で安打を放った。今ポストシーズン（PS）では、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦から5試合連続の安打となった。

初回の第1打席、前日と同じく「we don't need you」（お前なんて要らない）の大合唱で迎えられた。直球2球で追い込まれると、今度は割れんばかりの「レッツゴー・ブルージェイズ」の大合唱。3球目、外角96.2マイル（約154.8キロ）直球を叩き、外野への飛球を放ったが、打球は左翼手のグラブに収まった。

第2打席も直球を捉えられず三邪飛、第3打席も高め95.6マイル（約153.8キロ）高め直球に詰まらされ、またしても三邪飛に倒れた。変わらない完全アウェー状態だったが、投手が代わった4打席目で結果を出した。

3―1の8回1死一塁、2番手・バーランドの投じた低めチェンジアップを、バットを折りながらも一、二塁間を破った。一塁を回る際にはブルージェイズ・一塁手のゲレロと軽く接触。大谷は苦笑いでゲレロに声をかけ、お互いにタッチしあって気遣い合った。その後、ベッツの四球で満塁となり、相手投手・ホフマンの暴投で1点を追加。1死満塁からスミスの遊ゴロで三走の大谷は5点目のホームを踏んだ。

重苦しい空気を振り払うために奮闘した。前日24日（同25日）の第1戦では2―2の6回に先発・スネル、さらにリリーフ陣が強打のブルージェイズ打線に捕まり、12人攻撃で大量9点を失った。直後の7回1死一塁、大谷は右翼席にWS初本塁打をたたき込んだが、試合の大勢が決した後だけに喜びはなかった。

試合は1―1の7回にスミスの勝ち越しソロ、さらにマンシーのソロ本塁打で流れを引き寄せた。試合を決めるためのさらなる追加点を奪うため、大谷がつなぎの打撃でチームに貢献した。