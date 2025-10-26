山本美月「手を振ってるミッフィーは、子です」親子でハウステンボスを満喫 ユーモア投稿に「大きくなってる〜！」「親子かわいい」と反響 夫は瀬戸康史
俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。親子で長崎のハウステンボスを楽しんだ様子をシェアした。
【写真】わが子と一緒にパレードに手を振る山本美月
「前回いつ行ったか記憶がないくらい久しぶり」にハウステンボスを訪れたという山本は「小さい時は、何度も行ってたのです。長崎空港がある大村市に住んでいたことがありました」と告白。
「今回のお目当てはミッフィー！」だそうで、「友達が行ってて写真見せてもらって、あまりの可愛さに即飛行機予約！」し、「おばあちゃまも一緒に3人旅」を楽しんだ模様。
ミッフィーのカチューシャを付けた自撮りショットやミッフィーを模したスイーツの写真をアップし、「カフェ、可愛かったー 後ろの窓からたまたまパレードが見えた」と堪能した様子を伝えた。
また、「最後の 私の隣で手を振ってるミッフィーは、子です」とミッフィーのイラストで隠されたわが子との、ユーモアあふれる2ショットも披露。「キャラ好きは遺伝です。最近はこびとづかんにも興味があるみたいです」とわが子のキャクター好きぶりを明かし、「幸せ時間でした 初めてハウステンボス泊まったけど、最高だった!!」と充実した親子旅を振り返った。
この投稿には「親子かわいい」「なんて可愛いママなの…」「全部かわいい」「お子ちゃまも大きくなってる〜！」「ミッフィーに負けない可愛さです」など、さまざまな反響が寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
