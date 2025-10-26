【ワシントン＝淵上隆悠、リオデジャネイロ＝大月美佳】米財務省は２４日、麻薬対策が不十分だとして、コロンビアの左派グスタボ・ペトロ大統領に制裁を科すと発表した。

制裁対象には、ペトロ氏の家族らも含まれ、いずれも米国内の資産が凍結される。１月の第２次トランプ政権発足後、両国の関係は急速に悪化している。

財務省は声明で、コロンビア産コカインが米国に流入していると指摘し、ペトロ氏の麻薬対策を「明らかな失敗」と非難した。左翼ゲリラ出身のペトロ氏はＸ（旧ツイッター）に「決してひざまずかない」と投稿し、対抗姿勢を示した。

両国の対立に拍車をかけているのが、カリブ海での麻薬密輸船に対する米国による一連の攻撃だ。ペトロ氏は１８日、攻撃されたうちの１隻はコロンビア船で、麻薬取引に関係のない漁師が犠牲になったと主張し、米国を「殺人」と批判した。

これに対し、トランプ米大統領はＳＮＳでペトロ氏を「違法な麻薬組織の指導者」とののしり、麻薬対策を怠ったとして財政支援の打ち切りを発表した。米国は長年、緊密に連携してきたコロンビアに対し、麻薬対策の同盟国としての認定も取り消した。

ルビオ米国務長官は２２日、ペトロ氏を「狂人」と呼び、「コロンビア国民が来年５月までこの男と付き合わねばならないのは不幸だ」と語った。トランプ政権は、来年５月のコロンビア大統領選での政権交代を期待し、ペトロ氏への圧力を強めていくとみられる。