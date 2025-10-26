米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズのキーマンに、八村塁（２７）を指名する声が米メディアから上がっている。

レーカーズは大黒柱のレブロン・ジェームズを欠いた状態でシーズンを迎えると、開幕戦は無念の黒星発進となった。それでも、２４日のティンバーウルブズ戦で八村は２本の３点シュートを含む２３得点をマーク。３１分５１秒のプレーし、チームも１２８―１１０で今季初勝利を挙げた。

米メディア「ＣＢＳスポーツ」は「レイカーズの八村塁が大勝で復活」との見出しを立てた上で「開幕戦では目立たなかった八村塁だが、チーム３位の得点を記録した。レブロン・ジェームズが離脱している間は、レイカーズの先発メンバーとして起用され、より多くの出場時間を得ることになる」との見方を示した。

また米メディア「Ｔｈｅ Ｓｐｏｒｔｉｎｇ Ｎｅｗｓ」は「得点力とエネルギーを供給しなければならない八村塁にはさらなるプレッシャーがかかる。積極性が勝敗を分ける要因となるかもしれない」と報道。大黒柱が不在の今、八村の活躍がチームにとって不可欠のようだ。