新感覚の食感に感激！香川のご当地グルメ「ぴっぴ飯」

讃岐B級グルメ「ぴっぴ飯」

物価高で気軽に旅行に行けない…と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時は、おうちで各地のグルメが味わえたら嬉しいですよね。今回紹介するのは、香川県のご当地グルメ「ぴっぴ飯」。

ぴっぴとは子ども向けに使う言葉で、うどんを指すそうです。うどんとたくあんを刻んでご飯と炒めたのがぴっぴ飯。どんな料理なのか、詳しい作り方を見てみましょう。

うどんとご飯をミックス

見た目はチャーハンのようですが、ご飯だけでなくうどんも入ったボリュームある一品。たくあんのコリコリ食感も加わって食べ応えは満点です！



新感覚のおいしさで大好評

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）のには「予想以上のおいしさ！うどんのもっちり感ともやしのシャッキリ感」「そば飯と違い優しいお味で飽きない！」「この新感覚の食感はクセになりそう」など感激の声が届いており、繰り返し作っている人もいましたよ。





うどんにご飯、お肉に卵と具材盛りだくさん。でも重たすぎもせず、ペロリと食べられるおいしさです。うどんは飽きやすく味バリエを求めている人も多いので、この食べ方は新しくて面白いかも！ぜひお子さんのお昼ごはんにお試しください。