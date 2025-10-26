ドイツ、チェコ、オーストリアの欧州3カ国に渡って開催されたWRC・世界ラリー選手権第12戦『セントラル・ヨーロピアン・ラリー』で、思わぬアクシデントが発生した。

【映像】ブレーキが出火！実況も驚いたワイルドすぎる瞬間

デイ2のスペシャル・ステージ（SS）5、ジョシュ・マッカリーンが駆るフォードのマシンのブレーキが出火した。フィニッシュラインを越え停車した直後、マシンの右フロントホイールから炎が上がり、中継でも大きく注目を集めた。

実況の布施宏倖アナウンサーは「ブレーキディスクの高熱で巻き込んだ落ち葉が今、メラメラ燃えてしまっているシーンがありました」と状況を伝えた。また解説で自動車ジャーナリストの山本シンヤ氏も「とにかくブレーキに厳しいですよね、ここは」と、そのステージの過酷さに言及している。視聴者コメントでも「落ち葉焚き」「燃えてるｗ」「たき火」など、驚きとユーモアが混ざった反響が寄せられた。

総走行距離1444.69kmに及ぶターマックラリーの今大会は、スムースな路面から荒れた田舎道、市街地ステージまで多種多様な顔を持ち、各ステージにクルマのセッティングを完全に合わせ込むことは非常に難しい。

今回のブレーキ出火トラブルは、高速の公道を舞台に自然をも相手にして戦うWRCを象徴するシーンでもあった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）