タンプ松本、壮絶な半生を経て…92歳の母を紹介 「若々しい」「笑顔が可愛いお母様」の声
プロレスラーのダンプ松本（64）が25日、自身のインスタグラムに更新し、92歳の母を紹介した。
【写真】タンプ松本の92歳の母 誕生日に笑顔
「昨日はお母さんの誕生日会だったよ」と母の写真を添え、「お母さん92歳 お誕生日おめでとう」「来年も元気に迎えられますように」と祝った。
ファンからは「おめでとうございます♪お母様にとって素敵な1年になりますように」「92歳に見えません 若々しい」「笑顔が可愛いお母様ですね」など、多数のコメントが寄せられている。
ダンプ松本は、壮絶な半生で知られ、その姿が描かれたNetflix『極悪女王』が大ヒットした。
