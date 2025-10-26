ダンプ松本 （C）ORICON NewS inc.

　プロレスラーのダンプ松本（64）が25日、自身のインスタグラムに更新し、92歳の母を紹介した。

【写真】タンプ松本の92歳の母　誕生日に笑顔

　「昨日はお母さんの誕生日会だったよ」と母の写真を添え、「お母さん92歳　お誕生日おめでとう」「来年も元気に迎えられますように」と祝った。

　ファンからは「おめでとうございます♪お母様にとって素敵な1年になりますように」「92歳に見えません 若々しい」「笑顔が可愛いお母様ですね」など、多数のコメントが寄せられている。

　ダンプ松本は、壮絶な半生で知られ、その姿が描かれたNetflix『極悪女王』が大ヒットした。