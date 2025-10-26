タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムを更新。「#割烹まなつ」とハッシュタグを添えて手作り料理の写真を投稿しました。



【写真を見る】【 秋元真夏 】 「割烹まなつ」シリーズで手料理を披露「同じのばっか作っちゃうね」と自虐しながらも本格和食の数々





秋元さんは、「おかずたち」というシンプルなキャプションとともに、和食を中心とした複数の料理写真が公開されています。







投稿された写真には、木製のテーブルの上に並べられた和風の料理が写っています。豚肉で野菜を巻いたロール状の一品は、断面からにんじんのオレンジといんげんの緑が覗き、香ばしく焼かれた豚肉が食欲をそそります。







また別の写真では、複数の小皿に盛られた料理が確認できます。鶏ごぼうの煮物や鮪サーモンアボカドの漬け、胡瓜と大根のサラダなど、和食の繊細な盛り付けが特徴的です。







さらにピーマンの肉詰めと海苔を添えたクリームチーズサーモンタルタルの写真も投稿しています







秋元さんは、インスタグラムで度々「#割烹まなつ」とハッシュタグを添えて手作り料理を紹介。今回は「#割烹まなつ」「#もぐもぐ」「#同じのばっか作っちゃうね」と添えて投稿しています。







この投稿に、「料亭で出てる感じ！めちゃくちゃうまそう」「同じものでも、忙しい中自炊してるだけですごいよ、尊敬しかない」「めちゃくちゃ美味しそう いつか割烹真夏出す時にメニューに加えて欲しいな」「うわぁ、どれも美味しそう！食べたい！！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】