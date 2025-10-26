学生時代に恋愛でうまくいかないことがあると、男性不信になったりコンプレックスを抱えてしまったりすることもありますよね。特に容姿に関することで傷つくと、恋愛するのが怖くなることもあるでしょう。しかし、傷ついた経験をバネにするたくましい女子もいるようで……？ 今回は、ダイエットをして学生時代の初恋の相手を見返した話をご紹介いたします。

初恋の相手に言われた言葉

「中学生の頃、スポーツ万能でかっこいいクラスメイトに初恋をしました。当時の私は太っていたので自分に自信が持てず、彼が部活をしている姿をこっそりのぞいているだけでドキドキしていたんですよね。

そんなある日、彼が友達と話している声が聞こえて『好きなタイプとかはないけどさぁ』『太ってる子は無理なんだよね』『特に◯◯とかはキツすぎる』と私の悪口を言っていました……。その瞬間、思いを告げることもなく私の初恋は終わりました。でもこの失恋がきっかけで、私は美容に目覚めてダイエットを開始。太っていて失恋した過去は黒歴史ではあるけれど、キレイになれたので結果的には感謝ですね。

最近、中学の同窓会があって参加したけれど、初恋の彼も来ていて私の変貌ぶりにかなり驚いていました。彼には『めっちゃ変わったね』『俺のタイプなんだけど』と言われて連絡先を聞かれたけど、私には彼氏がいたので断りました！」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 容姿を理由に失恋したらショックで立ち直れない人も多い中、それを原動力にキレイになる努力をしたなんて素晴らしいですよね。失恋は女子をキレイにする、大きなきっかけになるようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。