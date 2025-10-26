USB-Cケーブルが2本も内蔵された、最新型デスク充電器が爆誕
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
デスクのごちゃつきを解消してくれるアイテムは数あれど、「巻取り式USB-Cケーブルが2本付き・7台同時充電・最大100Wの急速充電ができる電源タップ」ときたら…武装力の高さがうかがえますよね。
そんな強者が、7月7日に発売したAnker（アンカー）の「Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」なんです。
巻取り式＆長さ8段階調整ができるケーブル2本を搭載
「Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」の最大の特長といえば、側面に2本の巻取り式USB-Cケーブルが搭載されているところでしょう。
ケーブルはどちらも約15cm、27cm、37cm、47cm、55cm、62cm、67cm、70cmの8段階で、使い勝手に合わせて調整が可能。
巻取りしやすい薄型ケーブルで絡まずにスムーズに収納できるとともに、約18,000回以上の巻取りと折り曲げ、約25kgの荷重に耐える頑丈さも併せ持っています（Anker調べ）。
7台同時充電で快適作業環境が生まれる
巻取り式USB-Cケーブル2本、USB-Cポート1つ、USB-Aポート1つ、AC差込口3つを搭載し、最大7台の機器へ同時に充電が可能です。
本体サイズも約121×73×53mmとコンパクトなので、写真のように視覚的にも物理的にもデスクがすっきりして作業環境が快適になりますよ！
最大100Wの急速充電でもできる馬力の強さ
ポート数の豊富さを知れば馬力も気になるところですが、ご安心を。巻取り式USB-CケーブルとUSB-Cポートは最大100W出力に対応（単ポート利用時）しているので、MacBook ProなどのノートPCやスマートフォンへ急速充電が可能ですよ。
他にも各ポートごとの出力状況や本体の温度状況をリアルタイムで表示するディスプレイが搭載されているなど、ガジェット好きさんの心をくすぐる仕様になっています。
「Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」を武装して、デスクのごちゃつきに打ち勝ちましょう！
●ブラック
●ホワイト
