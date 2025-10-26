

地方女子プロジェクトを立ち上げた代表の山本蓮さん（写真：編集部撮影）

【漫画】「#私が地元に戻らない理由」地方で暮らす女性の生きづらさ

地方に縁がある20〜30代の女性100人以上に行ったインタビューを、SNSで配信する「地方女子プロジェクト」。そこで体験談を語る女性たちは、地方出身・在住あるいは移住者だ。

あまり表に出てこなかった彼女たちの心の内を発信する活動が今、注目されている。

SNSで公開されている動画の冒頭、「日本は約8割の地域から若年女性が首都圏に流出し、人口減少を招いていると言われている。でも、それって私たちが問題なんですか？」と問うナレーションが、本連載のテーマともつながる。

そこで、プロジェクトを立ち上げた山梨県在住のウェブディレクター、26歳の山本蓮代表に、地方女性が「産む・産まない」を巡り直面する問題を聞いた。

女性を産む母数としか見ていない

2024年、民間有識者でつくる「人口戦略会議」が、若年女性人口（20〜39歳の女性人口）の減少率が20年から50年までの間に50％以上となる自治体（消滅可能性自治体）は744自治体だとするレポートを発表した。

この分析に対して、山本代表は「そもそも、子どもを産む20〜30代の女性の人口を指標にし、消滅可能性自治体と定義すること自体が失礼です」と言う。



（画像：YouTube「地方女子プロジェクト」@chihoujoshi より）

「それは、女性を産む母数としか見ていない定義です。しかも自治体は、『（消滅可能性自治体に）選ばれてしまったから、もっと地元のいいところをアピールしよう』と見当違いの取り組みを始めたりします。それより大事なのは、当事者の声を聴くことではないでしょうか」と明確に話す。

はじまりは21年。東京と山梨で就職活動をしていた山本代表は、山梨の企業で「うちは女性社員がいないけれど、あなたはやっていけるの？」と問われるなど、女性が別扱いを受けがちなことに違和感を抱いた。

このことがきっかけで、24年1月に地方女子プロジェクトを立ち上げ、インタビューを収録し動画配信を始めた。現在は賛同するメンバーが20人ほど参加し、そのうち5人がアクティブに活動している。

注目を集めたきっかけは24年6月17日、「クローズアップ現代」（NHK）の「女性たちが去っていく 地方創生10年・政策と現実のギャップ」で活動が紹介されたこと。

取材や講演の依頼が来るようになり、今年8月には、小説家の山内マリコ氏をトークイベントに招き、東京・青山ブックセンターで熱い議論を交わした。

結婚は？子どもは？エンドレスに続く質問

山本代表らがプロジェクトを通して集めた悩みで多いのは、シングル女性には「そろそろ結婚は？」、結婚した女性には「子どもはまだ？」、子どもを産んだ女性には「2人目は？」「3人目は？」などと聞くこと。子どもを産み育てることへの催促がエンドレスに続くのがわかる。

「こうした問いかけは『産めハラ（子どもを産むよう強制するハラスメント）』。女性が帰省するたびに家族や親戚などが、無自覚で挨拶代わりに尋ねるんです。

地方で働く人なら、客先でも挨拶のように言われることが多いです。積み重なるとしんどいですし、すごくつらくなってしまう方もいました」。不妊治療中にもかかわらず「そろそろ子どもは？」と近所の人に言われるため、「1歩家の外に出たら全員敵だと思う」と述懐する富山県在住者もいたという。

山本代表らが話を聞いた女性の約4割が、こうしたハラスメントを受けていた。それ以外の人たちはまだ学生であったり、都市部在住で近所付き合いがなかったりするため、日常的に言われないだけのようだ。



山本 蓮（やまもと・れん）／1999年、山梨県生まれ。都留文科大学文学部卒業後、県内のベンチャー企業に就職後、現在はフリーランスのプログラミング講師として働きながら、地方女子プロジェクト（@chihoujoshi）代表を務める。韮崎市男女共同参画推進委員、内閣官房地域職場・働き方改革推進委員（写真：編集部撮影）

都心部から地方へ移住する人も多いが、移住者の女性も、このようなハラスメントのカヤの外というわけではない。

「大阪出身で、長崎で地域おこし協力隊に参加している女性が、『結婚や出産は考えていません』と言ったら、シニア男性に『お前みたいな人がいるから、日本がおかしくなっていくんじゃないか』と返されました。女性は言われっぱなしにせず、その男性とケンカしたそうです。

自然が好きとか、やりたいことがあって移住している方が多いので、その土地で暮らすこと自体は満足している。でも、『子どもは？』と言われがちな人間関係に、ストレスを感じている人はいるのではないでしょうか」（山本代表）

家族単位の付き合いが多い地方では、「子どもがいないと、地域とつながるツテがない」問題もある。

「自治体の子育て支援も、家族に頼れることを前提としたケースが多いです。産後ケアや一時的なシッターを探しても見つからず、親御さんとケンカしたら、子どもを預ける選択肢がなくなる人もいました」と話す山本代表。

「親戚が集まると、自分だけがシングルという状態がつらいから、30歳になって東京に出てきた、という人もいます。特に印象的だったのは『女性で独身だと透明人間のよう』と言う方でした」

地元の山梨県で暮らす山本代表自身も、昔からの友人は地元を出たか子育て中で、話が合う人がおらず疎外感を抱きがちだ。

地方女子プロジェクトがインタビューしたエピソードをもとに作成された漫画「＃私が地元に戻らない理由」（画像：地方女子プロジェクトInstagramより、©ヤマモトクミコ）

「産めハラ」をなくすために必要なこと

山本代表は、性別役割分担意識が濃厚な職場環境を変えることが、「産めハラ」をなくすために必要と考えている。職場や就活先の企業から、子育てのために退職する前提で扱われる女性は多い。

「東京の大企業やベンチャー企業では、育児との両立支援をする、男性の育休取得率が上がるなどしていますが、地方の中小企業では、アップデートどころか前提が違い過ぎます。男性の長時間労働が是正されれば、男性が家庭に入り込める時間が増え、女性がケア役割を担う前提も消え、やがて女性の多様性も認められていくのではないでしょうか」（山本代表）

地方女子プロジェクトは、政治・行政へもアプローチしている。自治体に伝えるのは、女性も仕事をしたいが、地元に働く場がないこと。結婚・出産に関する周囲の圧力が強いこと。

さらに、「地域のお祭りなど交流の場で、女性は裏方の役割ばかりなのは嫌だ」、といった声もある。このことを伝えると、「確かにそういう傾向はあるけれど、女性が出ていく理由になるとは思っていなかった」と返されたそうだ。

今年3月には、「若者や女性に選ばれる地方をつくる」を主要政策の1つに掲げる石破総理大臣（当時）が地方出身者との意見交換会を開き、山本代表も招かれた。



内閣府「若者・女性にも選ばれる地方」に関する車座で、当時の石破首相らと懇談する山本代表（左から1人目）（写真：首相官邸HPより）

地方女性が置かれている現状を訴えたところ、横で聞いていた赤沢経済再生担当大臣からは「女性が1人でも生きていける地方というのは新しい切り口として学びになった」と言われた。女性たちの苦しみは、政府や行政にまったく伝わっていないのだ。

そこには、女性たちが成長過程で声を封じられてきた問題も背景にありそうだ。「お母さんが自治会に出たら『女が意見を言うな』と言われた。進学校なのに『女の子が勉強をがんばらなくていいんじゃない？』と進路指導の先生に言われた。『弟に教育投資したいから、高校を卒業したら家にお金を入れてね』と母親に言われた。

こうした露骨な例は少なく、実際はもっとやんわり、『女性は気が利く人間になりなさい』と言われることが多いです」と山本代表。自己主張せずサポート役に回るよう誘導される積み重ねが、女性たちを黙らせてきたのではないだろうか。

地方女子プロジェクトが行ったインタビューでは、心のモヤモヤを初めて口に出した女性や、違和感・不満を持つ自分をおかしいと思い込んでいた女性が何人もいたそうだ。地元の人に自分だとバレないよう、映像で声を変える、顔を隠すなどの配慮を求める女性も多い。

声を上げたからこそ見えてきた希望も

一方で、プロジェクトで声を上げ変わってきたこと、見えてきた希望もある。

「絶対地元へなんか帰らない」と言っていた女性がプロジェクトにかかわるうち、「自分が変えないと」と地元県庁への就職を決めた。地方議員に立候補するつもりの女性も何人もいたのだ。

1989年の人口動態統計で合計特殊出生率が過去最低の1.57に低下した、いわゆる「1.57ショック」から36年。

経済的自立を求める女性が増えたのに、地域や経済を担う仕組みが変わらないのでは、ギャップが大きくなるばかりだ。少子化が一向に改善しないのは当然だろう。2024年の合計特殊出生率は1.15まで低下している。

保育園の拡充や出産祝い金など目先の支援だけで、現状は変えられない。地方女性たちの不安は、自分を生かせる場がないこと、家族の経済力を当てにするリスクの大きさに気づいていることから来る。

まず、女性が男性と同じように、経済的に自立できる場が必要だ。女性が自活すれば、人生の選択肢が増える。パートナーの男性がいる場合、彼の重荷も減らせる。

万一のときに自分が家族を守れる力も得られる。性別を気にする前に1人の人間として認められ、生きていける環境があること。結婚する・しない、子どもを持つ・持たないは、その後に本人が決めることだ。

大人たちは少子化の責任を若い女性に押しつける前に、自分たちがここ数十年棚に上げてきた問題が何だったのか、彼女たちの声に耳を傾け、改めて考え直す必要があるだろう。

（阿古 真理 ： 作家・生活史研究家）