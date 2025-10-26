「大腸がん」を発症すると「腰」にどんな痛みを感じる？痛みを感じる場所も解説！

大腸がんを発症すると腰にどんな痛みを感じる？メディカルドック監修医が腰のどこに痛みを感じるかも解説します。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「大腸がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

大腸がんは、大腸の内側の粘膜に発生する悪性腫瘍です。腺腫という良性ポリープががん化して発生するものと正常粘膜から直接発生するものがあります。早期の段階では自覚症状がほとんどなく、進行すると症状が出ることがあります。この記事では大腸がんと腰痛に焦点を当てて、大腸がんの初期症状や原因・検査法について解説します。

大腸がんを発症すると腰にどんな痛みを感じる？

大腸がんは、初期段階では自覚症状がないことが一般的です。しかし、大腸がん自体の痛みや腰椎（腰骨）に転移した場合など、腰痛が出現することがあります。ここでは大腸がんでどんな痛みが起こるか、腰痛の特徴を解説します。

鈍い痛み

大腸がん自体による腰痛は鋭い痛みというよりは鈍痛として自覚されることが多いです。内臓の痛みは鈍い痛みであることが特徴の一つです。

波のある痛み

大腸がん自体による腰痛は腸管の引きつれによる症状です。その場合は大腸の動きに合わせて、痛みが出たり、良くなったりを繰り返す波のある腰痛が出る場合があります。

強い腰痛

大腸がんが腰椎に転移した場合、普段経験する腰痛よりも強い痛みを生じる場合があります。特に、転移すると骨がもろくなり、病的骨折を起こした時にはより強い痛みになる可能性があります。特に痛みが強く、痛む期間が長引く腰痛には注意が必要です。気になる腰痛があるときは近くの整形外科や内科を受診しましょう。

大腸がんを発症すると腰のどこに痛みを感じる？

大腸がんが進行し、周囲の組織や神経を圧迫したり、骨に転移したりすると腰痛が出現する場合があります。ここでは腰痛の場所について解説をします。

腰の中心の痛み

大腸がんが腰骨（腰椎）に転移していると腰の中心に痛みが生じる場合があります。がんの骨転移によって骨が脆くなり、病的骨折をしている場合も同部位に強い痛みを生じることがあるので注意が必要です。なかなか症状がよくならない腰痛がある方は近くの整形外科や内科を受診しましょう。

腰の左側、右側の痛み

大腸がん自体の痛みが腰痛の原因になっている場合、大腸の走行に沿って腰の左側、右側の痛みが生じる場合があります。大腸の動きに合わせて、断続的な痛みや間欠痛が生じることがあります。気になる腰痛がある場合は近くの整形外科や内科を受診しましょう。

「大腸がんと腰痛」についてよくある質問

ここまで大腸がんと腰痛の関係性などを紹介しました。ここでは「大腸がんと腰痛」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

大腸がん以外に腰が痛くなる疾患はありますか？

齋藤 雄佑 医師

腰痛を生じる疾患として、消化器疾患では大腸憩室炎、胃潰瘍、胆石、胆嚢炎、膵臓炎、膵臓がん、などがあります。整形外科疾患では腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、変形性腰椎症、など、他にも泌尿器科疾・婦人科疾患もあります。腰痛の原因を特定するためには、医療機関を受診し、必要な検査を受けることが重要です。

編集部まとめ 腰痛を感じたら、精査のためまず病院へ！

大腸がんは、初期段階では自覚症状がないことが多いですが、進行すると腰痛などの症状が現れることがあります。腰痛以外にも、血便、下痢、便秘、腹部の不快感などの症状に注意が必要です。これらの症状が続く場合は、医療機関を受診し、必要な検査を受けましょう。早期発見・早期治療によって、大腸がんは治癒できる可能性が高まります。

