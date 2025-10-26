女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）が、9月にニューシングル「Owen」をリリースした。ファン参加型で制作されたMVも話題を呼ぶ中、グループ最年少15歳の石井千鶴がスポニチ東京本社の取材に応じ、楽曲に込めた等身大の思いと、自らの“武器”を語った。（「推し面」取材班）

「Owen」の中で、特に心を寄せる一節がある。

♪やっと見つけられた 本当にしたいこと――

「この歌詞が、私自身がアイドルをやりたくて（この世界に）入ってきた自分にぴったりだなって」。そう語る瞳には、強い意志が宿る。石井にとって、このフレーズは単なる歌詞ではない。自らが選び取った“アイドル”という道そのものを指し示しているからだ。「歌う時に感情がこもっちゃいます」という言葉は、覚悟の裏返しでもある。

グループ最年少でありながら、自らの強みを冷静に分析している。「一番年下とは思えない歌声です」。あどけなさの残る表情からは想像し難い、深みのある歌声で聴く者の心を揺さぶる。そのギャップこそが、石井千鶴というアイドルの“武器”だ。

その歌声を携え、新たな挑戦の舞台に立った。自身初となるミュージックビデオ（MV）の撮影だ。「いっぱい練習して本番に備えました」。何度もテイクを重ねる中で、グループの一体感が高まっていくのを肌で感じたという。

今回のMVが特別なのは、アイカレの“クラスメイト”、つまりファンが撮影に参加している点だ。ファンと共に作り上げる喜びを、石井は「本当にすごいこと」と瞳を輝かせた。現場で響き渡るファンの熱いコールが、パフォーマンスに更なる熱を注ぎ込んだ。

仲間との絆も、パフォーマンスを支える。カップリング曲「one」では、メンバー同士が手を繋いだり、リーダーである若林春来に抱きついたりする振り付けがお気に入りだと話す。ステージの上だけでなく、カメラの前でも、メンバーは支え合い、一つの作品を紡いでいく。

最年少の瞳に宿る強い光。その歌声は、ファンへの感謝を乗せて、もっと大きなステージへと響き渡るだろう。