¾¾²¬¾»¹¨¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Í¶¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¹ðÇò¡¡¡Ö¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¥¿¡¼¥¡¼¤¬¾Æ¤±¤Æ¡Á¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡Ê50¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï30Ç¯Íè¤ÎÃç¤Ç¡¢¾¾²¬¤ò¡Ö¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Î¡£¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¼ã¤¤»þ¡£ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤·¤¿¸å¤ËTOKIO¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡£17¡¢8Ç¯²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Èµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¦¤Î¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£ÃæÅÄ±Ñ¡Ê¼÷¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤Î¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡È¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ò¥Ç¡É¤Ã¤Æ¡£¤ª¡¼¡ªÃæÅÄ±Ñ¤À¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¡Ö21ºÐ¤È¤«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢²¶¤é¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅ°Ìë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¦¤Î¤«¤éÎ±¼éÅÅ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¤â¤·¤â¡¼¤·¡£¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤¦¤Î¤À¤è¡Á¡£º£¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¡¼¥¡¼¤¬¾Æ¤±¤Æ¡Á¡£Ï¢Íí¤Á¤ç¤¦¤À¡¼¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¥¿¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥¿¡¼¥¡¼¤ò¾Æ¤¯¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡È¤´¤á¤ó¡£¤¤ç¤¦¹Ô¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¥ª¥Ã¥±¡Á¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£