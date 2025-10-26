¡Ú½÷°å¤Î¤ªÉô²°¡ÛÅüÇ¢ÉÂ¡¦¸åÊÔ¡¡ÏÃÂê¤Î¼£ÎÅÌô£Ç£Ì£Ð¡½£±¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤È¤Ï¡©¡¡
¡¡¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸º¾¯¤äµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬±Æ¶Á¤·¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÅü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤òÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ÎÄáÅÄ²ÃÆà»ÒÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡¡¡½¡½ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸¶°ø¤Ï
¡¡ÄáÅÄ°å»Õ¡Ê°Ê²¼¡¢ÄáÅÄ¡ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ°äÅÁÍ×ÁÇ¤ÈÀ¸³è½¬´·¡¢¤½¤·¤Æ²ÃÎð¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¼ÁÅª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬ÈçÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¡¢ÈîËþ¤ä¶ÚÆù¸º¾¯¤â¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Îµ¡Ç½¤¬°¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢£´£°Âå¡¢£µ£°Âå¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ëç¹Â¡¤Îµ¡Ç½¤¬¼ã¤¤º¢¤è¤ê¿ê¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«
¡¡ÄáÅÄ¡¡°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤Ç¿©»öÎÅË¡¤ä±¿Æ°ÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¡£À¸³è½¬´·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤¬°ÂÄê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¤Ë¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ï¿ôÃÍ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌô¤ÎÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯¼Ú¤ê¤Æ²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÂÎ¼Á¤âÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤«¤ËÌô¤Ï¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í
¡¡ÄáÅÄ¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£À¸³è½¬´·¤À¤±¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤»¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤³¤½ÂÎ¼ÁÅª¤ËÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î¼õ¿Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¶áÏÃÂê¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¡¢£Ç£Ì£Ð¡½£±¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤Ç¤¹¤«
¡¡ÄáÅÄ¡¡ç¹Â¡¤Î¦ÂºÙË¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎºîÍÑ¤ò»ý¤ÄÌô¤Ç¤¹¡£°ßÄ²¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢°ß¤«¤é¿©¤ÙÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯Â®ÅÙ¤òÃÙ¤¯¤·¤Æ¡¢¶õÊ¢´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ç¾¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¿©Íß¤òÄã²¼¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÈîËþ¤¬¸¶°ø¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í
¡¡ÄáÅÄ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Î¿ôÃÍ²þÁ±¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤¤¤¤Ìô¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤ÏÈþÍÆÌÜÅª¤ÇÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áé¤»¤¹¤®¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÌÌ¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä
¡¡ÄáÅÄ¡¡ç¹Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢Á´¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤È¤È¤â¤ËÄê´üÅª¤ËÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥ÈÌÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯µý¼õ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤Ä¤ë¤¿¡¦¤«¤Ê¤³¡¡¤Ä¤ë¤¿Æâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÇ§ÄêÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡£»³ÍüÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤äÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÂç¿¹ÀÖ½½»úÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÃÏ°è°ìÈÖ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿©»öÎÅË¡¤ä±¿Æ°ÎÅË¡¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£