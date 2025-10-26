ｅｕｆｏｎｉｕｓ「Ｉｄｅａ」

今回ピックアップするのは、２００５〜０６年に放送されたＳＦアニメ「ノエイン もうひとりの君へ」のオープニングテーマ「Ｉｄｅａ」。ボーカル担当のｒｉｙａとキーボード＆編曲担当の菊地創による音楽ユニットの曲だ。

とにかく一筋縄ではいかないユニークさが詰まった曲で、聴き込めば聴き込むほどに新しい発見がある。歌のメロディーは静かな歌い出しから、やがて流れるようなキャッチーな展開に。決してとっつきにくいメロディーではないのだが、随所で微妙に予定調和ではない展開になるので、そこがさらりと聴き流すことができない独特の個性に。コード進行も次はここへ行くだろうなという予想とは違う方向へ。

リズムも同じテンポの中で落ち着いている部分と疾走する部分があり単調ではない。ベースラインもルート音をキープするのではなく結構激しく動き回る。そしてこの曲の演奏における最大の聴きどころは歌と同じくらいの比率で主張するストリングス。一曲の中に意外性のある要素が詰め込まれているのである。

アニソンに限ったことではないが、どうしても歌モノの楽曲はまずボーカルが耳に入ってきてしまうので、その背後でどんな音が鳴っているのかに気がつくのは何度か聴き込んだ後になりがちだ。ましてやテレビのスピーカーからテレビサイズで流れると、アレンジ・演奏のすごさを見過ごしてしまう。できればＣＤを入手して、なおかつＣＤに収録されているカラオケバージョンもじっくり聴き込んでみてほしい。この曲の神髄がより鮮明に伝わってくると思う。