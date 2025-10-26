Ãª¶¶¹°»ê¤È´ÝÆ£ÀµÆ»à°ïºàá¤ÈàÅ·ºÍá¤ÏºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó¸ò¤ï¤ë¤Î¤«¡¡£±£²Ç¯£¹·î£²£³Æü¤Ë½é¤Î£É£×£Ç£ÐÀï
¡Ú¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Û¥Î¥¢£±£±Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤¬À¶µÜ³¤ÅÍ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç´ÝÆ£ÀµÆ»¡¢·ý²¦ÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£ºÇ¸å¤ÏÃª¶¶¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ËÀ¶µÜ¤¬¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇÂ³¤·ý²¦¤òÄÀ¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Å·ºÍ¡¦´ÝÆ£¤¬¡Ö¼¡¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡×¤ÈÍ×µá¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Ãª¶¶¤È´ÝÆ£¤Ï²áµî£´²ó¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂÐÀï¡£½éÂÐ·è¤Ï£²£°£°£³Ç¯£±£²·î£¹Æü¤Î¿·ÆüËÜÂçºåÂç²ñ¤Î£É£×£Ç£Ð£Õ¡½£³£°Ìµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢Ãª¶¶¤¬£Ö£µ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ÝÆ£¤Ï£±£²Ç¯¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë½é»²Àï¡Ê£±£°Ç¯¤Ï¡ÖÊÑ·ÁÀðôÄÇ¾ÉÀ¿À·Ðº¬¾É¡×¤Î¤¿¤áÄ¹´ü·ç¾ì¤Ç»²ÀïÃæ»ß¡Ë¡££¸·î£µÆüÂçºåÂç²ñ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ÏÅö»þ£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦Ãª¶¶¤ò¥¿¥¤¥¬¡¼¥Õ¥í¥¦¥¸¥ç¥ó¤Ç·âÇË¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±Ç¯£¹·î£²£³Æü¿·ÆüËÜ¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¤È½é¤Î£É£×£Ç£ÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£°Ê¬²á¤®¤À¡£Ãª¶¶¤ÏÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿´ÝÆ£¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¹â³ÑÅÙ¤ÎÈôÎ¶¸¶Çú¸Ç¤á¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç»êÊõ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£»îÎý¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡££²½µ´Ö¤Î¥á¥¥·¥³±óÀ¬¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿£±£°Æü¤ËÄ´°õ¼°¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££±£²Æü¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢³¤³°£Ã£Í»£±Æ¤Î¤¿¤á£±Çñ£³Æü¤ÎÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¤ÇÅÏÊÆ¡££²£°Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡££²£±Æü¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ººÆ¹çÎ®¤È¤¤¤¦£±Æü¤â¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¤Ä¶Â¿Ë»ÆüÄø¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤ÏÅ´¿ÍÅª¤ÊÂÎÎÏ¤È²¦¼Ô¤ÎÀÕÇ¤´¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø°ïºà¡Ù¤È¾Î¤¹¤ëÃª¶¶¤À¤¬¡¢£²ÅÙ¿·ÆüËÜ¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ËÍî¤Á¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥ª¥ì¤ÏÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤¬Å·ºÍ¤À¤í¤¦¤È¤½¤ì¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ÇÀº¿Ê¤·¤¿Ãª¶¶¤¬Å·ºÍ»ù¤È¾Î¤µ¤ì¤ë´ÝÆ£¤òÎ¿²ï¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡Î¾Íº¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿Ì¾¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºßÆ±ÍÍ¤ËÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Ãª¶¶¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Ï£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹£±£¶Ç¯£¸·î£µÆü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î·ãÆÍ¡£Ãª¶¶¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¾õÂÖ¤Ø¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤«¤é¤ÎÀµÄ´¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç¾¡Íø¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Î¾Íº¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀïÀÓ¤ÏÃª¶¶¤Î£³¾¡£±ÇÔ¡£´ÝÆ£¤¬°úÂàÁ°¤ÎÂÐÀï¤òË¾¤à¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°úÂà¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÌó£²¤«·îÈ¾¡£ÂÐÀï¤òË¾¤àÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯ÆüÄøÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ïºà¤Ë¤·¤Æ¿·ÆüËÜÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¡¢¥Î¥¢¤ÎÅ·ºÍ¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î·ãÆÍ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬Ç®Ë¾¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£