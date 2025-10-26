「ミスター青山コンテスト2025」結果発表 グランプリは隈部飛鵬さん
【モデルプレス＝2025/10/26】「ミスター青山コンテスト2025」の結果発表イベントが25日、渋谷ヒカリエにて開催。エントリーNo.5・総合文化政策学部2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリに輝いた。
【写真】「ミスター青山」美男揃いのファイナリスト
グランプリに輝いた隈部さんは、選ばれた時の率直な感想について「今まで応援してくれたファンの方々になによりも結果という形で恩返しすることが出来たのが本当に嬉しかった。配信でもずっと言ってたけれど、ファンの人の良さだけは誰にも負けないと自信があったので今まで応援してくれてた人たちに恩返しできてよかったです」と喜びをコメント。今後の活動については「将来の夢である俳優にむかってまた下積みから頑張っていくつもりです。約17年続けてきた水泳で培った忍耐力と継続力でインフルエンサーとしても俳優としても人々を笑顔にできる存在になれるよう努力します」と語った。
改めて、夢を叶える秘訣を聞くと「自分が意識してるのは壁にぶち当たった時にどう立ち回るかで他の人と差がつくと思っています。特に考えてる事は、壁を乗り越えた先は綺麗な景色が待ってると思っているので失敗してもすぐに新しい策を考えることが出来るのかなと考えています」と話した。
最後に応援してくれたファンに向けて「応援してくれた方々には感謝してもしても足りないくらいです。配信でも、ぽちでも、その他イベントでも色んな面から気にかけてくれて訪れたことない場所の市役所の方がポチ報告をしてくれた時は改めて応援されてることを実感しました。それぞれの分野でそれぞれの方が応援してくれてたくさんの世界を見せてくれた皆さんにはとても感謝しています。これからも活躍する姿を応援お願いします」と呼びかけた。
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.1・経済学部3年の斎藤大河さん。斎藤さんは「まずは113日間！熱い応援本当にありがとうございました！！このファイナリスト6人の中で、結果として準ミスター青山を受賞したことを大変光栄に思います。ただやはり応援に応えれず、グランプリを取れなくて申し訳ない気持ちがどうしても前に出て来ます。僕を信じて投票をし続けてくれた方に責任を感じさせてしまいごめんと言わせてしまったこと、それが本当に申し訳ないです」と悔しさを口に。
「ただ過去50年で最大に盛り上がった僕の自己prでも言った通り、今日が終わりじゃない、今日がスタートなんです。だからこそ！これからも人の感情を動かす、人の次の行動に繋がる僕の活動を見守っていて下さい。実は裏で密かに色々進めてますのでお楽しみに！！またどこかで会いましょう！！」と伝えた。（modelpress編集部）
学部／学年：総合文化政策学部／2年
出身地：熊本県
誕生日：5月14日
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
好きな食べ物：ラーメン
好きな言葉（座右の銘）：不可能な事などないんだ。不可能だと言うたくさんの人たちには、可能だと思う想像力が必要なんだよ。
最近ハマっていること：ワンピース
・コンテスト名：ミス・ミスター青山コンテスト2025
・主催団体名：ミス・ミスター青山コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMAPUS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミスター青山」美男揃いのファイナリスト
◆「ミスター青山コンテスト2025」隈部飛鵬さんがグランプリ
グランプリに輝いた隈部さんは、選ばれた時の率直な感想について「今まで応援してくれたファンの方々になによりも結果という形で恩返しすることが出来たのが本当に嬉しかった。配信でもずっと言ってたけれど、ファンの人の良さだけは誰にも負けないと自信があったので今まで応援してくれてた人たちに恩返しできてよかったです」と喜びをコメント。今後の活動については「将来の夢である俳優にむかってまた下積みから頑張っていくつもりです。約17年続けてきた水泳で培った忍耐力と継続力でインフルエンサーとしても俳優としても人々を笑顔にできる存在になれるよう努力します」と語った。
最後に応援してくれたファンに向けて「応援してくれた方々には感謝してもしても足りないくらいです。配信でも、ぽちでも、その他イベントでも色んな面から気にかけてくれて訪れたことない場所の市役所の方がポチ報告をしてくれた時は改めて応援されてることを実感しました。それぞれの分野でそれぞれの方が応援してくれてたくさんの世界を見せてくれた皆さんにはとても感謝しています。これからも活躍する姿を応援お願いします」と呼びかけた。
◆準グランプリは斎藤大河さん
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.1・経済学部3年の斎藤大河さん。斎藤さんは「まずは113日間！熱い応援本当にありがとうございました！！このファイナリスト6人の中で、結果として準ミスター青山を受賞したことを大変光栄に思います。ただやはり応援に応えれず、グランプリを取れなくて申し訳ない気持ちがどうしても前に出て来ます。僕を信じて投票をし続けてくれた方に責任を感じさせてしまいごめんと言わせてしまったこと、それが本当に申し訳ないです」と悔しさを口に。
「ただ過去50年で最大に盛り上がった僕の自己prでも言った通り、今日が終わりじゃない、今日がスタートなんです。だからこそ！これからも人の感情を動かす、人の次の行動に繋がる僕の活動を見守っていて下さい。実は裏で密かに色々進めてますのでお楽しみに！！またどこかで会いましょう！！」と伝えた。（modelpress編集部）
◆隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんプロフィール
学部／学年：総合文化政策学部／2年
出身地：熊本県
誕生日：5月14日
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
好きな食べ物：ラーメン
好きな言葉（座右の銘）：不可能な事などないんだ。不可能だと言うたくさんの人たちには、可能だと思う想像力が必要なんだよ。
最近ハマっていること：ワンピース
◆「ミス・ミスター青山コンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター青山コンテスト2025
・主催団体名：ミス・ミスター青山コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMAPUS
【Not Sponsored 記事】