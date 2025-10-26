¡Ö¤½¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¥»¥Ä¤Ë·ãÅÜ¡¢Åìµþ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¡×¸Æ¤Ó¡Ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥â¥Ç¥ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤Î¡Öáòáû»ý¤Á¤ÊÁÇ´é¡×
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö3Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢NHK¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤ÒÂ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥â¥Ç¥ë¡¦¥»¥Ä¤Ø¤Î¡È»×¤¤¡É¤«¤éÂ³¤¯
¥Ï¡¼¥ó¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥óÀèÀ¸¤ÈÊé¤ï¤ì¡¢¡Ø¾¾¹¾ÆüÊó¡Ù¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¡¢ÏÂÁõ¤äÏÂ¿©¤ò¹¥¤à³°¹ñ¿Í¤È¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÄ¹¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤«¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Ï»ö¼Âº§¡£ÉÙÅÄÎ¹´Û¤«¤é°ì¸®²È¤ØÅ¾µï¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½É¤ÎÌ¼¤Î´ãÉÂ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢½É¤Î¼ç¿Í¤ËÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°ì¸þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡ÔÄÁ¤é¤·¤¤ÉÔ¿Í¾ð¼Ô¡¢¿Æ¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È·ã¹â¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤Î´ãÉÂ¤¬¤ï¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¶¦¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¡£4?5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¾®¤µ¤¤Ç¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥»¥Ä¤¬¡¢Ç¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éµß¤¤¡¢²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡Ô¤ª¡µ²Ä°¥Áê¤Î¾®Ç¤à¤´¤¤»Ò¶¡¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤È¡¢¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î²û¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ï¡ÔÂçÁØ´¶¿´Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥ó¤Ï·éÊÊ¤Ç¡¢ÉÔ¿Í¾ð¤Ê¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¼ÖÉ×¤ò¸Û¤¦ºÝ¤Ë¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢±ü¤µ¤ó¤òÂç»ö¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤ï¤¶¤ï¤¶³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿À·Ð¼Á¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¹Ô¤ÎºÝ¡¢½É²°¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤ÎêÖ¤ò°ú¤¤¤Æ¡ÔÂÌÌÜ¤Ç¤¹¡¢ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¡¢°ìÉÃ¤Ç¤µ¤¨¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¤ë¡£¥»¥Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¹¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ô¥Ø¥ë¥ó¤Î¶Ë¤Þ¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨³°¹ñ¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¤»þÂå¡£¥»¥Ä¤Ï¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¹¥¤¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥óÀèÀ¸¤ÈÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ÏÍå¼ÓÌË¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤ä¾ª¤ò»Ø¤¹ÊÎ¾Î¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¢¸ý¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥»¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥â¥Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¿´¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
1893Ç¯11·î¡¢¥»¥Ä¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥é¥Õ¡È¥«¥Ç¥£¥ª¡É¤ÎÌ¾¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ°ìÍº¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤³¤í¡¢°ì²È¤Ï·§ËÜ¤ØÅ¾µï¡£´¨¤µ¤ËÊÄ¸ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÁ¤·¤¤³°¹ñ¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¾¹¾¤Ç¤Ï½»¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
1894Ç¯¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Ø¡£¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÆüËÜ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö°¸¤Æ¤Ë³°¹ñ¿ÍÆþÉ×·ëº§´ê¤¤¤òÄó½Ð¤·¡¢µ¢²½¤ò¿½ÀÁ¡£1896Ç¯¤Ëµö²Ä¤¬²¼¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ÏÂ²Î¤Ç¡¢½Ð±À¹ñ¤Ë¤«¤«¤ëËí»ì¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡£½ù¡¹¤ËËá¤«¤ì¤ë¥»¥Ä¤Î²øÃÌÏÃ
È¬±À¤ÏÅìµþ¤ÎÄë¹ñÂç³ØÊ¸²ÊÂç³Ø¤Î±ÑÊ¸²Ê¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬È¬±À¤Ï¡¢Åìµþ¤ò¡ÈÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡É¤È¸À¤¦¤Û¤ÉÅÔ²ñ·ù¤¤¡£¤½¤ì¤ò3Ç¯¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇÀâÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¥»¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
Åìµþ¤Ç¤ÎµòÅÀÁª¤Ó¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈ¬±À¤é¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
È¬±À¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏ¡ÃÓ¤Î¤¢¤ë¡¢¤¦¤¹µ¤Ì£°¤¤²È¤ò¡ÔÌÌÇò¤¤¤Î²È¤Ç¤¹¡Õ¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ä¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ÆÃÇÇ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢²½Êª²°Éß¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Æ¤â¼Ú¤ê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
Âç³Ø¶á¤¯¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ëÉÙµ×Ä®¤Ç¡¢áî»û¤È¤¤¤¦»³»û¤ÎÎÙ¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤¿¡£È¬±À¤Ïáî»û¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð»¶ºö¤¹¤ë¤Û¤É¡£¡Ô¥Þ¥Þ¤µ¤ó»ä¤³¤Î»û¤Ë¤¹¤ï¤ë¡¢¤à¤Ä¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Õ¤È¡¢¤Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Çáî»û¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¥»¥Ä¤«¤é¤Ï¡Ô¤¢¤Ê¤¿¡¢Ë·¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤à¤Ä¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢áî»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤¤¿ù¤ÎÌÚ¤¬3ËÜÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ô²¿¸Î¡¢¤³¤Î¼ùÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ô¤¢¡µ¡¢²¿¸Î»ä¤Ë¿½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¶â¤ä¤ë¡¢¤à¤Ä¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È·ã¹â¤·¡¢áî»û¶á¤¯¤Î²È¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÈ¬±À¤Ïáòáû»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ò¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢¥»¥Ä¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëü»ö¤¬¶Å¤êÀ¤ÎÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤¬ËÜ¿Í¤ÎÎ»²ò¤Ê¤·¤ËÁÞ³¨¤äÉ½Âê¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢áòáû¤òµ¯¤³¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ËÍ¹ÊØ¤Ç½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¼êÅÏ¤¹¤Î¤À¡£
¡Ö¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤Î°¤¤¥¯¥»¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¤À¤±ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢2¡Á3Æü¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¬±À¤¬²ù¤ä¤à¤è¤¦¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î¼ê»æ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ÅêÈ¡¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢È¬±À¤Ï¡Ø¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¸Â¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È´î¤Ó¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆâÍÆ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
ÅìÂç¤«¤é²ò¸ÛÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¶á¤¯¤ÎÀ¾Âçµ×ÊÝ¤ËÉ×ÉØºÇ¸å¤Î¤¹¤ß¤«¤È¤Ê¤ë°ì¸®²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡£
¡Ô¥¹¥È¡¼¥ô¤ò¤¿¤¯¼¼¤¬Íß¤·¤¤¡£Ëô½ñºØ¤Ï¡¢À¾¸þ¤¤Ë´ù¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡£³°¤ËË¾¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀËü»ö¡¢ÆüËÜÉ÷¤Ë¡Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¬±À¤ÎË¾¤ß¡£
¥»¥Ä¤¬²¿¤«ÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÇ¤¤»¤¤ê¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¼¹É®³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¼¹É®¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡Ô¥Ø¥ë¥ó¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤ò°ìÀÚÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÊý¤¬Ë¬¤Í¤Æ»²¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¿½¤¹¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹É®Ãæ¤ÎÈ¬±À¤Ï¿À·Ð¼Á¤Ç¡¢¥»¥Ä¤âµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¬±À¤ÏÌÜ¤¬°¤¤Ê¬¡¢¤Ë¤ª¤¤¤È²»¤ËÉÒ´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÝ½ü¹¥¤¤Î¥»¥Ä¤¬½Ð¤¹¤Ï¤¿¤¤Î²»¤Ê¤É¤¬¤¹¤ë¤È¡Ô¤½¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡Õ¡ÔÃ½¿Ú¤ò³«¤±¤ë²»¤Ç¡¢»ä¤Î¹Í¤³¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
1903Ç¯¤Ë¤ÏÂè4»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢È¬±À¤ÏÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥»¥Ä¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾åÌî¡¢¿ÀÅÄ¡¢ÀõÁð¤Ê¤É¤Î¸ÅËÜ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½ñÊª¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤á¤¿²øÃÌËÜ¤Ï¡¢È¬±À¤¬¡Ô»ä¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
¥»¥Ä¤Ï¸Å½ñ¤Ç¿·¤·¤¤ÏÃ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤ËÏÃ¤Î¶Ú¤òÏÃ¤·¡¢È¬±À¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¡¢Âç¶Ú¤ò½ñ¤¤Þ¤È¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥Ä¤¬Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢ËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤È¡ÔËÜ¤ò¸«¤ë¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¡¢Êª¸ì¤ò´°Á´¤Ë¥»¥Ä¤Î¤â¤Î¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÌë¡¢¥é¥ó¥×¤Î¿Ä¤ò²¼¤²¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¹â¤á¤¿Éô²°¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Î²øÃÌÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤âÀ¼¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢¶²¤í¤·¤½¤¦¤ËÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢¥»¥Ä¤Î¸ì¤ê¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¡¢¥»¥Ä¤Ï¶²¤í¤·¤¤Ì´¤ò¸«¤Æ¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢È¬±À¤ÏÍ¥¤·¤¯¡Ô¤½¤ì¤Ç¤ÏÅöÊ¬µÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Õ¤ÈµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¼¹É®ºî¶È¤ËÆþ¤ë¤Î¤À¡£¡Ø¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤â¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤±¤º¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬±À¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ï¤Õ¤¹¤Þ¤Î³°¤«¤é¾®¤µ¤¤À¼¤Ç¡ÔË§°ìË§°ì¡Õ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ô¤Ï¤¤¡¢»ä¤ÏÌÕÌÜ¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡Õ¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êË§°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£ÃÝ¤ä¤Ö¤Îºû¤ÎÍÕ¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤È²»¤ò½Ð¤¹¤È¡Ô¤¢¤ì¡¢Ê¿²È¤¬Ë´¤Ó¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¸½¼Â¤ÈÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖË§°ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤ò¡¢ÀÉ´ã¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤â¡¢¥»¥Ä¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬ÉÁ¤¤¤¿À¤³¦¤ËÈ¬±À¤¬´°Á´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤êÂå¤ï¤Ã¤Æ¼¹É®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ï¥»¥Ä¤Ç¤¹¡£¥»¥Ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¬±À¤È²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«13Ç¯8¥«·î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿§Ç»¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
¢£¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯ºî¤ÇÆÍÁ³»à¤·¤¿È¬±À¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Î¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÔÈÕÇ¯¤Ë¤Ï·ò¹¯¤¬¿ê¤¨¤¿¤È¿½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÔ¤·¤½¤¦¤ËÂçÁØ»ä¤òÎÏ¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬³°½Ð¤¹¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ý¤ÇÀÖË·¤ÎÊì¤òÊé¤¦¤è¤¦¤Ëµ¢¤ë¤Î¤òÂçÁØÂÔ¤Ã¤Æµï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Îìï²»¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¾ïÃÌ¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¦¾éÃÌ¡Ë¤Ê¤É±¾¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
ÈÕÇ¯¤ÎÈ¬±À¤Ï¡¢¿´Â¡¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê¥»¥Ä¤ËÍê¤ê¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿©À¸³è¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê·ò¹¯Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿´Â¡ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
È¬±À¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢ºù¤¬ÊÖ¤êºé¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÉÔµÈ¤ÊÃû¸õ¤È¤·¤Æ¥»¥Ä¤Ï°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£È¬±À¤â¤Þ¤¿¡¢Ì¿¤Î½ª¤ï¤ê¤òÍ½ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë9·î26Æü¤ÎÄ«¡¢È¬±À¤Ï½ñºØ¤Ç¤¿¤Ð¤³¤ò¿á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÔºòÌëÂçÁØÄÁ¤é¤·¤¤Ì´¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô¤É¤ó¤ÊÌ´¤Ç¤·¤¿¤«¡Õ
¡ÔÂçÁØ±ó¤¤¡¢±ó¤¤Î¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡ÔÀ¾ÍÎ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÄÁ¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡Õ
¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ç¡Ô¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢ÀèÆü¤ÎÉÂµ¤¤Þ¤¿µ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¿´Â¡¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ëÈ¬±À¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤½¤Ã¤È¿²¾²¤ËµÙ¤ó¤À¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤È¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¾¯¤·¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ä¤Ï¿´»Ä¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÔÅ·Ì¿¤Ê¤é¤ÐÃ×¤·Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤¯Ä¹¤¯´ÇÉÂ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ìü¡¹ÂÌÌÜ¤È¤¢¤¤é¤á¤Î¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤ê¤¢¤Ã¤±¤Î¤Ê¤¤»à¤ËÊý¤À¤Èº£¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤È½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¥»¥Ä¤Ï¡¢È¬±À¤Î»à¤«¤é¶ìÏ«¤¬Â³¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢µìÃÎ¤ÎÃç´Ö¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢ÃøºîÊª¤Î°õÀÇ¤Î¼êÂ³¤¤â¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ7Ç¯¡¢64ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¹¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍØ¤ä¸Ý¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®Àô¤µ¤ó¡Ë
º£¡¢2¿Í¤ÏÃÓÂÞ¤Î¹âÁØ³¹¤«¤é¸«²¼¤í¤»¤ë¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤Î»¨»Ê¥±Ã«Îî±à¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÊè¤Î´Ö¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê½©É÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¤È¡¢ÀµÌÌ¤ËÎ×¤àÌÚ¡¹¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£¡Ö¤à¤«¤·¡¢¤à¤«¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢È¬±À¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥»¥Ä¤ÎÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§¾®Ìî·ú»Ë
»²¹Í¡§¾®ÀôÀá»Ò¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù