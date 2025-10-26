シンディ・ローパー、“政治的な意見の相違”で2度も退学処分受けていた

シンディ・ローパー（72歳）が、カトリック系の学校で2度も退学処分を受けていたという。修道女たちとの「政治的な意見の相違」が理由で、トラブルになっていたそうだ。



ローリングストーン誌でのグレイシー・エイブラムスとの対談で、シンディはこう話す。



「私はカトリック系の学校に通っていたんだけど、政治的な意見の違いがたくさんあった。だから出ていくように言われたの」

「2回もね。1度目は小学3年生の時で、2度目は4年生の時だった」



そしてグレイシーから、おしゃべりしすぎたせいで退学になったのかと尋ねられると、「違う違う。言い返していたから」と答えた。



今年にはロックの殿堂入りも予定されているシンディだが、以前にも17歳で経験した家出など、複雑な子供時代について明かしていた。