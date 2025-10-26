【今週グサッときた名言珍言】

「緊張してんの！」

（太田光／TBS系「お笑いの日2025」10月11日放送）

◇ ◇ ◇

今年のTBS系「お笑いの日」では、明石家さんまと太田光による夢のコラボレーション漫才が実現した。コンビ名は、それぞれの年齢を示した「古希還暦」。司会の濱家隆一に呼び込まれるやいなや、太田はいつものように客席に飛び込んで行き、濱家に取り押さえられる。仕切り直して漫才を始めると、自己紹介で「ビートたけしです」とボケようとするも、噛んでしまった。それをさんまにツッコまれ、叫んだ一言が今週の言葉だ。

そもそも、このコンビが実現したのは、スタッフに相談された太田の事務所タイタンの社長・太田光代が、半ば冗談で「例えば、さんまさんとか」と名前を出したのが発端だった。それを真に受けたスタッフがさんまと交渉。太田本人の知らぬ間に、いつしか「太田さんがどうしても、さんまさんとやりたいと言っている」というふうに伝えられ、ブッキングに成功したという（TBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」2025年10月14日）。

さんま本人は、当日の生放送中、引き受けた理由を「太田やからというだけ」と答えている。自分のために力を尽くしてくれた人の頼みとあらば、駆けつける「情」の人なのだ。

それは、太田も同じだ。今回の漫才中、太田は渦中の「広末涼子」や「米倉涼子」といった名前をぶっこんだ。これは事前にTBSにはもちろん、さんまに対しても言っていないことだった。それは「さんまさんが承諾したとか、TBSが承諾したつったら、そっちに迷惑かかる」（同前）という太田なりの配慮なのだ。

同じようなことは以前もあった。今年の元日「新春！爆笑ヒットパレード」（フジテレビ系）でのこと。漫才中に太田は「日枝、出てこい！ Aプロデューサーって誰？」と発し、物議を醸したのだ。

このような番組に出る際、爆笑問題は事前に番組に台本を提出するという。それは、他のコンビとのネタかぶりを防ぐことや、それまでの経験から「このネタ、通しましたよね？ あなたの局は」と“証拠”を残す意味合いもあるという（「爆笑問題カーボーイ」25年2月18日）。だが、フジの件のセリフは入れていなかった。相方の田中にも言わず「俺ひとりの判断にしなきゃダメ」だと考えたのだ（同前）。

責任を一人でかぶってでも“事件”を起こす。そこには「テレビって“事件”が面白いじゃん。みんな事件が見たい」（BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」25年5月19日）という信念があるからに違いない。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）