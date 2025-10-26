◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＷ・スミス捕手（３０）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に「４番・捕手」で先発出場。７回に勝ち越しソロを放った。

初回２死二塁から先制の中前適時打を放っていたスミスは１―１の７回１死。スミスに先制打を許してから１７人連続アウトに取っていた５年連続２ケタ勝利の相手エース・ガウスマンの９４・２マイル（約１５１・６キロ）直球を振り抜いた。打球速度１０７・５マイル（約１７３キロ）、打球角度２９度、飛距離４０４フィート（約１２３・１メートル）で左翼の２階デッキに着弾。打った瞬間の特大弾に、スミスはほえて感情を爆発させた。先発で好投を続けている山本由伸投手（２７）を援護する一撃になった。

スミスは今季のＰＳで２号アーチ。右手骨折の影響でレッズとのワイルドカードシリーズは出場できなかったが、フィリーズとの地区シリーズから復帰し、攻守で存在感を示している。ドジャースは７回にマンシーにも一発が飛び出し、２点を勝ち越した。