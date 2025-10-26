食楽web

●寒くなると食べたいのがクリームシチュー。牛乳だけで洋食屋みたいな一皿を作るコツをレシピとともにお教えします。

寒い季節になると恋しくなる「クリームシチュー」。ほとんどの方がルウを使って煮込むことが多いかと思いますが、「ルウを買い忘れた…」「栄養たっぷり、ヘルシーなシチューが作りたい！」などの声も。

今回はルウを使わず、牛乳でとろとろの絶品シチューをお手軽に作れる方法をプロの料理家がお教えします。実は野菜の旨味がたっぷり染み出て、芯からあたたまる美味しさ！ ぜひ、定番の一皿に加えてみてください。

牛乳で作る「洋食屋のクリームシチュー」レシピ

ポイントを押さえればルウいらずの美味しいシチューが完成！ローリエ入れるのがおすすめです。

◎材料（2人分）

・鶏もも肉……200g

・塩……小さじ1/4

・白胡椒……少々

・じゃがいも……(100g)

・玉ねぎ……1/2個(100g)

・人参……1/2本(75g)

・しめじ……50g

・ブロッコリー……6房

・白ワイン……大さじ11/2

A

・水……1カップ

・塩……小さじ1/2

・ローリエ……1枚

・牛乳……1カップ

B

・薄力粉……大さじ2

・バター……20g

油……小さじ1

◎作り方

1．じゃがいもは小さめの一口大に切り、水に5分さらし水気を切る。玉ねぎはくし切り、にんじんは乱切り、しめじは石づきを落としほぐす。鶏肉は一口大に切り、塩・胡椒をまぶす。

2．鍋に油を熱し、鶏肉の皮目を下にして入れて強めの中火で焼き色がつくまで焼く。裏返しさっと焼き、野菜を加え油が全体に回るまで炒める。

＜point!＞焼くことで旨味UP！仕上がりが茶色くなるので焼きすぎは注意。

3．白ワインを加え煮立たせ、Aを加えて煮立ったら蓋をして弱火で10分ほど火が入るまで煮る。

＜point!＞香りづけに白ワインやローリエを加えると本格的な仕上がりに。

4．耐熱ボールにBを加え、600wのレンジで30秒加熱し混ぜ合わせてブールマニエを作る。

＜point!＞なめらかになるまで手早く混ぜ合わせる。

5．3に牛乳を加え、4を2回に分けて加えその都度混ぜる。とろみがつくまで数分煮る。

＜point!＞牛乳を始めから加えると具材に火が入りにくくなるため後で加える。ブールマニエはだまにならないように分けて加える。

[食楽web]

鶏肉と野菜の旨味もたっぷり。栄養もたっぷりな一皿、召し上がれ。

◎おすすめの「お悩みレシピ」

・うちの牛丼はなんでお肉が硬くなるの？ その疑問をプロの技で解決！



・かき揚げがベチャッとしちゃう…プロの料理家が教えるサクサクかき揚げのコツ



・チャーハンがしっとりパラパラにならない…プロが教えるコツは？



●料理家プロフィール

東京ソロごはん。

フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

YouTube Instagram tiktok