お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）が、26日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。お笑いを目指したきっかけを話した。

フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」にカリスマ3として出演する、お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No・1（34）、お笑いトリオ、リンダカラー∞のDen（31）とともにトークを展開。

小学生の頃は人気者だったという。「足が速くて、スポーツ全部できて、めちゃくちゃモテた」。そして「本当にオレ、モテるのかな、って確かめたくて。『栗谷のことは好きかYES or NO』って書いた紙をみんなに配って…」。それを聞き、Denとすがちゃんは「すごいね」と大笑い。

ただ、中学生になると「現在の顔になっていくわけよ。かわいい顔から。そうなったら、『あれ、こいつYES or NOの紙を配っていたヤツだよな』ってなってきて…」と人気の低下を感じた様子。そして、「とどめが、好きだった子がいて、彼氏がいたけど、関係ねえや、って告白して。もちろん『彼氏います』って言われて。関係ねえよ、奪っちゃうよって、って言って。それがチェーンメールで回って」と話した。そこから女子全員に無視されたという。

「気を引くために、お笑いみたいなことを言い始めて」と、お笑いに向かったきっかけを明かした。