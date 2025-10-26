¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë´üÂÔ¤â¡ÈÊÝ¼éÀ¯¼£²È¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÁíÍý¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡×¤ò¶¯¤¯Í×µá¡Ö¹ñ²È¤ÎÇØ¹ü¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ËÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡ÖÌ÷¹ñÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËGDPÈæ¤Ç2%¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ò¤¦¤¿¤¦Ãæ¤Ç¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¡¢¤½¤ì¤«¤é°Ý¿·¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ãæ¹ñ¤±¤·¤«¤é¤ó¡¢ÂÐÃæ¹ñ¤Ë¤Ïµ£Á³¤¿¤ëÂÖÅÙ¡¢¤½¤ÎÍý¶þ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢·³»öÎÏ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êËÍ¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢º£¡¢¸øÉ½»ñÎÁ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö34Ãû±ß¤°¤é¤¤¤Î·³»öÈñ¤Ç¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»öÎÏÁ´Éô»È¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î·³»öÎÏ¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ÁíÍý¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¹ñ²È¤ËÇØ¹ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¹ñ²È¤ÎÇØ¹ü¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ±ÒÎÏ¡¢ÁõÈ÷ÎÏ¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢³°¸òÎÏ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¤Á¤ó¤ÈÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¡¢°ìÈÌÊ¼»Î¤Ë¼ê¹ç¤ï¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÁíÍý¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´üÂÔ¡¢ÉÔ°Â¡¢¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼é¤òÌ¾¾è¤ëÀ¯¼£²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·ûË¡9¾ò²þÀµ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æµ£Á³¤¿¤ëÂÖÅÙ¤È¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ï»¿À®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼é¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¡¢¹ñ²È¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÃì¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁíÍý¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤ÐÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¸æ¿ÆÇÒ¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿°ìÈÌÊ¼»Î¤Ë¡¢¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¹ñ¤Ê¤ó¤ÆÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢ÊÝ¼é¤òÌ¾¾è¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¼«Ê¬¤Î¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¡¢¡ÈÀ¯¼£Åª¤Ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤º¤¤¤«¤éÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ä¤á¤è¤¦¡É¡ÈÀ¯¼£Åª¤Ê¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¡É¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¸æÅÔ¹ç¼çµÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤±¤ë¡¢³°¹ñ¼óÇ¾¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤³¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤¬½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£ËÍ¤ÏÀ¯¼£²È¤Î¸æÅÔ¹ç¼çµÁ¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢Ì÷¹ñÂ¦¤Î¤Û¤¦¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤½¤ì¤«¤é³°¹ñ¼óÇ¾¡¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ç°ìÈÌÊ¼»Î¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤¹¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÏÊÝ¼éÀ¯¼£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£