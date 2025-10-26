¡Úµð¿Í¡Û¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¶áÆ£ÂçÎ¼¤¬±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¡¡°úÂà»î¹ç¸å¤Ï¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤â°ì¶ìÏ«
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¤Î¶áÆ£ÂçÎ¼Åê¼ê¤¬£²£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç±¦¸ª´ØÀá¶À»ë²¼ç§ÈÄ½¤Éü½Ñ¤Î¼ê½Ñ¤ò£²£´Æü¤Ë¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£³·î£±£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç±¦¸ª¤Î¤±¤óÈÄ¤òÃÇÎö¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢£¹·î£²£·Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»î¹ç¸å¤«¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â±¦¸ª¤¬ÄË¤ó¤À¡£¡Ö¼«ÈÎµ¡¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤¹¤È¤¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤ÆÏÓ¤¬¥¬¥¯¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤ê¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤«Êª¤ò¼è¤ë¤È¤¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤ê¡×¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°¼£¤Ï£±Ç¯¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ï¡ØÏÓ¤ò¤Á¤®¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤¿¶áÆ£¡£¸Î¾ãÈÉ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐÅÄ½¼¤Ï¡ÖËèÆü¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë³Î¤«¤Êºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£