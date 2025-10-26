超特急・高松アロハ、悲願のMステ出演「とにかくうれしかった」 グループで“国民的アイドル”目標に
メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高=はしごだか）が26日、都内で行われた『ALOHA'ｓ CAMP』発売記念取材会に登壇し、24日にテレビ朝日の音楽番組『ミュージックステーション』に初出演を果たした感想と、グループとしての今後の目標を明かした。
【写真】かっこいい！さわやかな笑顔で手を振る高松アロハ
高松は24日、グループとしての悲願だった『ミュージックステーション』に初出演。「子どもの頃からずっと見ていた番組でもあったので、まさかそこにグループで9人で一緒に立てることがまずはうれしかった」としみじみと語った高松。続けて、「何より、メンバーへの感謝だったり、8号車（超特急のファンネーム）への感謝だったり、9号車への感謝だったり、すべての超特急に関わってくださっている方々へ感謝を込めてパフォーマンスをさせてもらった」と明かし、「とにかく本当にうれしかったが一番強いと思います」と強調した。
また今後については「ミュージックステーションだけではなく、たくさんの音楽番組に出させてもらっているので、一つひとつを大切に、もっともっと皆さんに知ってもらえるような国民的アイドルを目指して頑張りたいなと思います」と爽やかな笑顔で意気込んだ。
連載「ALOHA’s CAMP」では、高松が大好きなキャンプを突き詰めるべく挑戦を重ねてきた。きょう26日発売の本書では、キャンプ初心者だった高松の1年間の軌跡をまとめた連載再録のほか、1泊2日で念願のソロキャンプに挑戦。さらに、キャンプのすばらしさを伝えるべく、超豪華ゲストをキャンプでもてなすデュオデイキャンプの模様も。元気いっぱい、笑顔満開な高松の魅力が詰まった1冊となる。
