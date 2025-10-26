オール巨人の“弟子時代”行動に「エーッ！」「だから厳しい」のか オール阪神のトーク動画「神回過ぎ」の声
漫才師、オール阪神・巨人のオール阪神が、26日までに更新された鬼塚トマホークのYouTubeチャンネルに登場し、自身や相方・オール巨人の伝説を明かした。
【動画】「これ神回過ぎだろオモロすぎるwww」 オール阪神が伝説を語る
阪神・巨人は高校生時代から知名度があり、異例のスカウトで吉本興業に入り、岡八郎さんの弟子となった。
阪神は、大阪・神戸の距離をひきあいに、弟子時代の巨人について「自分のバイクであくる日師匠が行くとこ走るねん」と明かし、下見をした上で「あくる日、師匠を迎えにいって運転」「相方はそれをしてた」と説明した。
鬼塚トマホークの2人は「エーッ！」と驚き。「そんなレベルの弟子いないですよね？」「昔でもそこまでやるお弟子さんっていらっしゃらないですよね」と反応し、「だからある意味、（自分も）弟子に厳しい」と納得。
動画では、このほか吉本入りの経緯や、往年の劇場やテレビでの秘話など、伝説のエピソードが連発。
ファンからは「これ神回過ぎだろオモロすぎるwww」「吉本を生き抜いてきた師匠、すごいです。。。」「無茶苦茶な時代の生き証人だからバカオモロイw」など、多数のコメントが寄せられている。
