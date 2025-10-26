『マイアミ・バイス』リブート版映画（タイトル未定）に『エルヴィス』（2022）などのオースティン・バトラーが出演交渉中であることがわかった。米Varietyが報じている。

バトラーはマイアミデイド警察特捜課（バイス）ジェームズ・ソニー・クロケット役で交渉中。1980年代のTVドラマ版ではドン・ジョンソンが、2006年の映画版ではコリン・ファレルが演じた。

相棒となるリカルド・タブス役には『ブラックパンサー』『クリード』シリーズのマイケル・B・ジョーダンが。両者とも成立すれば、バトラー＆ジョーダンのバディが実現することとなる。

本作は80年代の人気刑事ドラマ「マイアミ・バイス」（別邦題「特捜刑事マイアミ・バイス」）を、『トップガン マーヴェリック』（2022）『F1／エフワン』（2025）のジョセフ・コシンスキー監督が新たに映画化するもの。ドラマシリーズのパイロット版とシーズン1を原案として、80年代半ばのマイアミの魅力と腐敗を描くという。

脚本は『トップガン マーヴェリック』のエリック・ウォーレン・シンガー、『ナイトクローラー』（2014）「キャシアン・アンドー」（2022-2025）のダン・ギルロイ。

プロデューサーはコシンスキーのほか、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）のディラン・クラーク。撮影は2026年後半に行われ、IMAXカメラが採用されるという。

リブート版映画『マイアミ・バイス』は、2027年8月6日に全米公開予定。