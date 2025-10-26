¤ä¤Ï¤êK-POP¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡© 9Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¸ý³«¤¯
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×JEWELRY½Ð¿È¤Î¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢9Ç¯Á°¤ËÉâ¾å¤·¤¿BROWN EYED GIRLS¡¦¥¬¥¤¥ó¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¡¢À°·Á¤ò¹ðÇò
¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡¢¥¬¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¬¥¤¥ó¤È¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï»ä¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ÚÎ¨¤ÇÀèÇÚ¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤â½ý¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ò·è¤·¤Æ¥¬¥¤¥ó¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏYouTube¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÏÃ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·Ú¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÉÔÃçÀâ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ïº£¤«¤é9Ç¯Á°¤Î2016Ç¯¡¢MBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë2¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡ÈÈùÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥¬¥¤¥ó¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢BROWN EYED GIRLS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥ë¥·¥ã¡Ê1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤ËÇ¯Îð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯²¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¡Ê1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÇ¯¾å¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ë¥·¥ã¤¬¤È¤Æ¤â¹µ¤¨¤á¤Ë°§»¢¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤éÇ¯²¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¬¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡©¤¢¤Ê¤¿¤¬¡©¤¸¤ã¤¢Â³¤±¤Æ¤ß¤Ê¤è¡£ÅÜ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡×¤È¶¯¤á¤Î¸ýÄ´¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¡¢¸½¾ì¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¬¥¤¥ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÖÅÙ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÝÎò¤ÏÀèÇÚ¤Ç¤â¡¢Ç¯¾å¤Î¸åÇÚ¤Ë¥¿¥á¸ý¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÎéµ·¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¾å¤¬¤ê¡¢ÏÀÁè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
ÏÀÁè¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀèÇÚ¸åÇÚ¤ÎÎéµ·¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ýÏ¿Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤È¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥¬¥¤¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ½é¤Î¼áÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤ò¡ÈÄù¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥¬¥¤¥ó¤Ï¹µ¼¼¤Ç¡ØºÇ¶á¤Î¸åÇÚ¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ë¡Ø¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤¦¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¢¤ì¤³¤ì¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£´°Á´¤Ë¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¸åÇÚ¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²æËý¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥¬¥¤¥ó¤ÎÂÖÅÙ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤è¤ë¸åÇÚ¤Ø¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸åÇÚ¤Î¡ÈÌµÎé¡É¤Ê¤Î¤«¤ò¤á¤°¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¥½¡¦¥¤¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×JEWELRY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Î¨Ä¾¤ÊÀ³Ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂç½°¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2009Ç¯¤ËJEWELRY¤òÃ¦Âà¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¼Â¶È²È¤È¤Î·ëº§Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÈÝÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ7¥«·î¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤â¡¢2024Ç¯11·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£