「ごちそうカスタード」（530円〜590円）　※価格は税込み＆店舗により価格は異なる

　「コメダ珈琲店」は、10月29日（水）〜2026年3月上旬（予定）の期間、秋冬の新作ケーキを全国の店舗で発売する。

【写真】黒ごまホイップがかくれんぼ！　まろやかな甘みの「ごまいもんぶらん」など商品一覧

■季節感あふれるケーキが勢ぞろい

　今回、季節限定で登場する新作ケーキは、「ごちそうカスタード」、「ごまいもんぶらん」、「アプリコットショコラ」、「純栗ぃむ」の全4種。

　「ごちそうカスタード」は、カラメルが染み込んだスポンジに、やさしい口どけのカスタードクリームを重ね、天面に艶やかなカラメルと側面にアーモンドをトッピングしており、やさしい甘さ＆ほろ苦さのハーモニーが楽しめる。

　また、黒ごまホイップを忍ばせたココアスポンジに鳴門金時のクリームを合わせた「ごまいもんぶらん」や、ビターなショコラケーキにアプリコットソースを3層重ねた「アプリコットショコラ」も並ぶ。

　さらに、9月3日（水）より先行販売されている秋冬の定番ケーキ「純栗ぃむ」も引き続き提供。スポンジの上にホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングしたシンプルなモンブランで、栗のおいしさが詰まった一品だ。