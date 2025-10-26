コメダ珈琲店“秋冬の新作ケーキ”が登場！ 鳴門金時クリーム使用の「ごまいもんぶらん」など全4種
「コメダ珈琲店」は、10月29日（水）〜2026年3月上旬（予定）の期間、秋冬の新作ケーキを全国の店舗で発売する。
【写真】黒ごまホイップがかくれんぼ！ まろやかな甘みの「ごまいもんぶらん」など商品一覧
■季節感あふれるケーキが勢ぞろい
今回、季節限定で登場する新作ケーキは、「ごちそうカスタード」、「ごまいもんぶらん」、「アプリコットショコラ」、「純栗ぃむ」の全4種。
「ごちそうカスタード」は、カラメルが染み込んだスポンジに、やさしい口どけのカスタードクリームを重ね、天面に艶やかなカラメルと側面にアーモンドをトッピングしており、やさしい甘さ＆ほろ苦さのハーモニーが楽しめる。
また、黒ごまホイップを忍ばせたココアスポンジに鳴門金時のクリームを合わせた「ごまいもんぶらん」や、ビターなショコラケーキにアプリコットソースを3層重ねた「アプリコットショコラ」も並ぶ。
さらに、9月3日（水）より先行販売されている秋冬の定番ケーキ「純栗ぃむ」も引き続き提供。スポンジの上にホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングしたシンプルなモンブランで、栗のおいしさが詰まった一品だ。
