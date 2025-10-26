¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª»ÐËå¤À¡¼¡×¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤¡õ±Ê°æ¿¿Íý»Òà¥¢¥é´Ô¥ì¥¸¥§¥ó¥É²ÎÉ±2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤(64)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬Æ±»þÂå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿à²ÎÉ±á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈô¤ó¤Ç¡¢#±Ê°æ¿¿Íý»Ò ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÃåÎ¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë±Ê°æ¿¿Íý»Ò(58)¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCan you hear me?¡Ù¡¡¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë&Ç®¤¤Ç®¤¤¥í¥Ã¥¯º²¤ÎLive¡¡»ä¤â¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª»ÐËå¤À¡¼¡×¡ÖÈô¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°Ëå¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ÉÅç¤Ï1987Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥ô¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢´û¤Ë¿Íµ¤²Î¼ê¤À¤Ã¤¿±Ê°æ¤Ë³Ú¶Ê¡ÖÆ·¡¦¸µµ¤¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤ËÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£