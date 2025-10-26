米民主党のハリス前副大統領＝９月、米ロサンゼルス/Mario Tama/Getty Images

（ＣＮＮ）米民主党のカマラ・ハリス前副大統領は、米大統領選への再出馬の可能性を示唆し、「もしかしたら」いつか自身が大統領になるかもしれないと述べた。また、将来、米国で女性が大統領職に就くことになるのを確信していると語った。英ＢＢＣとのインタビューで述べた。

ハリス氏は、２０２４年の大統領選で現在大統領を務めるドナルド・トランプ氏に敗れていた。今回の発言は、２８年の選挙で再挑戦する可能性について、これまでで最も明確に示唆した。

ハリス氏は「まだ終わっていない」「私はこれまでのキャリアを通じて奉仕の人生を歩んできた」と語った。

再出馬の可能性について問われると、ハリス氏は自身のめいたちが「生きているうちに必ず」女性の大統領を目にするだろうと述べ、それが自分自身かもしれないとも語った。

最終的な決断には至っていないとしつつも、自身について米政界の中で依然として「現役」だとの認識を示した。

民主党の次期候補をめぐる世論調査で他候補より下位に位置付けられていることについては、そうした数字にはほとんど注意を払っていないとし、「世論調査に耳を傾けていたら、最初の公職にも２度目の公職にも出馬していなかったし、今ここに座っていることもなかっただろう」と語った。

ハリス氏はトランプ氏の権威主義的傾向に関する自身の予測が正しかったと述べ、トランプ氏が司法省を「武器化」すると言っていたが、実際にそうしていると指摘した。

ハリス氏は、ＡＢＣが米活動家チャーリー・カーク氏の死をめぐる発言を受けて深夜番組の司会者ジミー・キンメル氏を短期間の停職処分にした件について触れ、連邦政府機関が政治風刺する人物を攻撃するなど、トランプ氏がどのように武器として利用してきたかを見れば、何が起こっているかが分かると指摘した。「例えば連邦機関を政治風刺家への弾圧に利用するなど、トランプ氏が権力を武器化した事例を見れば明らかだ。トランプ氏は批判に耐えられず、冗談すら許さず、ついにはメディア組織全体を潰そうとしたほど神経質だ」