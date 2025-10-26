ディーン・フジオカ家族への誹謗中傷・虚偽情報の拡散に所属事務所が警告「直ちにやめるよう、強く要求」
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優のディーン・フジオカの家族に対する、誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認されたとし、所属する芸能事務所・アミューズが2025年10月25日に法務部の公式Xを更新。「直ちにやめるよう、強く要求します」と呼びかけた。
同社の法務部は「当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました」と報告。「当社は、アーティストの人生やキャリアにおける選択について、最大の敬意を払います。当社は、所属アーティストやそのご家族に対する悪意ある行為、誹謗中傷、プライバシー侵害などを看過することはなく、彼らを守るために全面的にバックアップいたします」と伝えた。
続けて「そのような行為を行っている方に対し、直ちにやめるよう、強く要求します」とし、「上記にかかわらず行為が続く場合には、さらなる措置を検討いたします」と呼びかけた。
ディーンは2025年10月18日、2012年に結婚した一般女性と離婚したことを自身のファンクラブサイトを通じて報告。「私事ではございますが、この度、妻と私は結婚生活に区切りをつける決断をいたしました」「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」と決断に至った経緯を明かしている。（modelpress編集部）
◆ディーン・フジオカ、家族への誹謗中傷にアミューズが警告
◆ディーン・フジオカ、離婚を発表
