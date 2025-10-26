ºÒ³²ÇÉ¸¯¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤ä¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¼«±ÒÂâ¤¬¡ÖÃÏ°è¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡íÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡í¤È¤Ï
Ãë¤Ï»£±Æ¤ä¼¹É®³èÆ°¤Ë¤¤¤½¤·¤àËµ¤é¡¢Ìë¤Ï¥Ðー¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÉð¼ã²íºÈ¡Ê¤¿¤±¤ï¤«¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë»á¡£
Éð¼ã»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Ìó10Ç¯´Ö¡¢Î¦¾å¼«±Ò´±¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¡ÖºÒ³²ÇÉ¸¯¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â·³»ö¥Õ¥©¥È¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏºÒ³²ÇÉ¸¯¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤ò¡¢Éð¼ã»á¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¡£Âè7²ó¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Ï2019Ç¯9·î5Æü¡¢10·î16Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷15¹æ¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
Î¦¾å¼«±Ò´±¤òÂà¿¦¸å¡¢2019Ç¯7·î¤ËÇ¤´üÉÕ¼«±Ò´±¡Ê¢¨¡Ë¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ë¸½Ìò¼«±Ò´±¤ËÉüµ¢¤·¤¿Éð¼ã»á¡£
¢¨°é»ùµÙ¶ÈÅù¤Ç°ì»þÅª¤Ë¶ÐÌ³¤Ç¤¤Ê¤¤¼«±Ò´±¤ÎÂåÂØÍ×°÷¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¼«±Ò´±¤òÇ¤´üÉÕ¤¤ÇºÆºÎÍÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ
¤«¤Ä¤Æ´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ²Ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬³ð¤Ã¤¿Éð¼ã»á¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡Ë¤ÎÂè1»ÕÃÄÂè1Èô¹ÔÂâ¤Ç¡Ö¼Ì¿¿Î¦Áâ¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¡¢ÉôÂâ¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂæÉ÷19¹æ¤Î¾åÎ¦¸å¡¢Éð¼ã»á¤ÏÎ¦¼«¤¬½êÍ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ¢Á÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーCH-47¡Ö¥Á¥Ìー¥¯¡×¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤Î¾å¶õ»ë»¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏÉð¼ã²íºÈ»á¤Î½ñÀÒ¡Ø¸µ¼«±Ò´±¤¬¸ì¤ë ºÒ³²ÇÉ¸¯¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡Ê¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦¹½À®¡£
Ì¤¤À¤ËÂæÉ÷15¹æ¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÂç·¿ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÂæÉ÷19¹æ¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤³¤ÎÂæÉ÷¤ò¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯ÅìÆüËÜÂæÉ÷¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¾åÎ¦¤·¤¿ÀÅ²¬¸©¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´ØÅì¹Ã¿®±Û¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ê¤É¹°è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à¼Ô¤Î¿ô¤Ï100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï1979Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷20¹æ°ÊÍè¤ÎÈï³²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ö·ã¿ÓºÒ³²¡×¡ÖÆÃÄêÈó¾ïºÒ³²¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ºÒ³²µß½õË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¾å²ó¤ë14ÅÔ¸©390»Ô¶èÄ®Â¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾åÎ¦Ä¾Á°¤ÎÃæ¿´µ¤°µ¤Ï955¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡£ÁÇ¿Í¤¬¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤À¡£
10·î12Æü19»þÁ°¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤¬°ËÆ¦È¾Åç¤Ë¾åÎ¦¡£ÂæÉ÷¤Îµ¬ÌÏ¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤«¤éÎ©Àî¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï¤µ¤Û¤É±ó¤¤µ÷Î¥¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
±«µÓ¤Ï»þ´Ö¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃóÆÖÃÏ¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤ÎÌÚ¡¹¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ë¥åー¥¹ÊóÆ»¤Ç¤â¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»þ¹ï¤Ï20»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉôÂâ¤ÏÈó¾ï¶ÐÌ³ÂÖÀª¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÆ°¤¯¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤êÆ°¤±¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æó¼¡Èï³²¤ËÁø¤¦¤À¤±¤À¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±«¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢É÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»öÌ³¼¼¤Î°Ø»Ò¤ËÀõ¤¯¹ø¤ò¤«¤±¡¢ÌÜ¿¼¤ËË¹»Ò¤òÈï¤êÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÍâÄ«¡¢5»þ²á¤®¤¯¤é¤¤¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£Æü¤Î½ÐÁ°¡¢¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ÖÂÓ¤À¡£
¼«±ÒÂâ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ¤ÎÃÎ»ö¤«¤éºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÂâÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤¬¤¤¤¿ÉôÂâ¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥Î¥í¡Ê¢¨¡Ë¤Î¸òÂØÍ×°÷¤òÌ³¤á¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï»öÌ³¼¼¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¡£
¢¨ ¥¯¥í¥Î¥í¥¸ー·¿ºÒ³²¾ðÊó¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎ¬¡£ºÒ³²»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò¡Ö»þ·ÏÎó¡Ê¥¯¥í¥Î¥í¥¸ー¡Ë¡×¤ÇÀ°Íý¡¦¶¦Í¤¹¤ë¡£ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë´Ø·¸¾ÊÄ£¤ä¡¢¶õ¹Á¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¢Á÷¥Ø¥êÃåÎ¦¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤ò»ë»¡¤â¡Ä
¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ÐÆ°¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¡£CH-47¥Á¥Ìー¥¯¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î¸½¾ì»ë»¡¤À¡£
Æ±¹Ô¤ò´ê¤¤½Ð¤ÆÎ»¾µ¤òÆÀ¤ë¤È¡¢»£±Æµ¡ºà¤ò»ý¤Ã¤Æ³ÊÇ¼¸Ë¤Þ¤ÇµÞ¤¤¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¤Û¤«¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Þ¤ÇUH-1¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÈô¤Ó¡¢CH-47¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£
¢¨ UH-1JÂ¿ÍÑÅÓ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¡£Î¦¼«¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ÇÊÆ·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿UH-1¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CH-47¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¹çÎ®¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞUH-1¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤Î¸½¾ì¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢CH-47¤¬¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¾å¶õ¤«¤é»ë»¡¤¹¤ë¡£
¤â¤·ÅÚº½Êø¤ì¤Î¸½¾ì¶á¤¯¤ËCH-47¤òÃåÎ¦¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µß½õ³èÆ°¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»ë»¡¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£
·ë²Ì¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËCH-47¤ò¹ß¤í¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£·¹¼Ð¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÎ¥ÃåÎ¦¤ÎºÝ¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¯¤éºÒ³²ÇÉ¸¯¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Ââ°÷¤¬ÁøÆñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Î¤Þ¤µ¤ËÆó¼¡ºÒ³²¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«±ÒÂâ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤ä¡©¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«±ÒÂâ¤¬µß±ç³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤Ï
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¸õÊä¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½¾ì¤«¤é¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ê¿Ã³¤Ç¤¢¤ë¡¢ÅÅÀþ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤ÏÈô»¶Êª¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤¬Ãó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ·×²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢CH-47¤ò¹ß¤í¤¹¤Ë¤Ï100m»ÍÊý¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë100m»ÍÊý¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÌÌÀÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤âºÇÄã¤Ç¤â¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¹¤±¤ì¤Ð¹¤¤¤Û¤É°ÂÁ´¤ËÎ¥ÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¤µ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤«¤é¾µÂú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í½êÍ¤È»×¤ï¤ì¤ëÉßÃÏ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸õÊä¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤äË¡¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿ÆÉ¼Ô¤ÏºÒ³²ÇÉ¸¯¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¼«±ÒÂâ¤¬Æüº¢¤«¤éÃÏ¸µ¤ä¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ËÅÚÃÏ¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤ÆµöÂú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¶á¤¤ÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µß±ç³èÆ°¤ÎµòÅÀºî¤ê¤ËÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÂ¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤ä¸øÌ±´Û¡¢Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¾å¶õ¤«¤é¤Ç¤â»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÎ¥È¯Ãå¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÊª¤â¾¯¤Ê¤¤¡£ÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª»ñ¤ä¿Í°÷¤ò¹ß¤í¤·¤¿¤¢¤È¤Î¹ÔÆ°¤âÍÆ°×¤À¡£
¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î±¿ÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ï¾ì³°Î¥È¯Ãå¾ì¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÎÄê´üÅª¤ÊÎ¥È¯Ãå·±Îý¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£