この記事をまとめると ■植物由来のバイオエタノールはCO2増減がゼロと見なされる環境負荷の小さい燃料 ■ブラジルを始めヨーロッパでも普及しているが日本では供給体制が未整備 ■e-fuel・水素燃料の台頭で普及の停滞が予想されるが技術的価値と可能性は依然高い

植物由来のカーボンニュートラル燃料

バイオマス（現生生物）を原料として作られた燃料のことを指す、バイオ燃料という言葉がある。石油燃料は、化石燃料という呼び名があるように過去（地質時代）の動植物の死骸が変化したもので、非常な広義でいえばバイオ燃料にあたるかもしれないが、バイオ燃料は植物の光合成による二酸化炭素の増減勘定がゼロと見なせるカーボンニュートラル燃料に相当すると見なせるため、残念ながら化石燃料にはこの増減勘定があてはまらず、使えば使うほど大気中の二酸化炭素量が増えることになる。

さて、このバイオ燃料のひとつにバイオエタノール燃料がある。いわゆるアルコール系燃料なのだが、植物を原料に作られるバイオエタノールは、カーボンニュートラル燃料と見なせるため、使用しても地球環境に与える影響は極小と見なされている。このバイオエタノールをガソリンに混入した燃料が、現在ヨーロッパなどで流通しているE5（エタノール5%）、E10（エタノール10%）ガソリンで、当然ながら純ガソリンより地球環境に優しいとされている。

このエタノール燃料の普及度合いが顕著なのがブラジルだ。1970年代に勃発した石油危機をきっかけに、化石燃料の代替燃料としてバイオエタノールに着目。国策として原料となる植物の育成を推奨し、現状での燃料はE27.5（エタノール27.5%）が標準化。なんと驚くなかれE85（エタノール85%）やE100（エタノール100%）も販売されている。

バイオエタノール超先進国のブラジルは別格としても、ヨーロッパで標準化しているE5規格やE10規格のガソリンを日本のガソリンスタンドで目にする例は皆無に近い。ちなみに、日本で生産される自動車は、E5、E10燃料に対応しているというが、供給体制が整っていないためか、日本国内で実際に使えるケースはほとんどない。

日本国内での普及は進んでいないのが現状

バイオ燃料に関しては、本欄でも食用植物を原料とする第1世代、非食用植物を原料とする第2世代があることをこれまで紹介してきたが、食物用植物を原料とする製法は食料問題の上から大きな支障があり、現在は第2世代に移行しつつあるとお伝えしてきた。

日本でE5、E10ガソリンか普及しなかった理由ははっきりとしないが、現時点でいえば、カーボンニュートラルの時代を間近に控え、自動車のEV化に拍車がかかっていること、また内燃機関を使う自動車には合成燃料（e-fuel）や水素燃料というカーボンニュートラル燃料が着目されていることなどもあり、対費用効率の問題も含めて普及しなかったのでは、と考えられる。

ちなみに、エタノールの発熱量は5057kcal/l、ガソリンの発熱量は8400kcal/lとなり、熱エネルギーとしてはガソリンの約60％程度にあたる。熱エネルギーの点ではガソリンエンジンのほうが高出力だが、エタノールのほうがアンチノック性が高いと単純比較はできないが、出力の点ではガソリンに分がある。

また、エタノールは親水性のある含酸素燃料なので、金属に対する腐食作用やゴム、樹脂系部品に対する膨潤、劣化などの悪影響が想定されるため、エタノールを含む燃料の使用に際しては、エンジン各部でこれらに対する対策が必要となる。現状の日本車が、E5、E10燃料に対応しているというのは、じつはこうした対策が行われていることを意味し、これらは海外仕様を視野に入れたエンジンの開発、製造が行われているためだ。

カーボンニュートラルに対してひとつの目安とされる2030年を5年後に控え、果たして自動車はどんな道に進んでいくことになるのだろうか？ その行方が注目される。