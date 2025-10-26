◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。5回まで60球を投げ、4安打1失点と好投を続けている。

14日のブルワーズとのリーグ優勝決定戦第2戦では、9回3安打1失点でメジャー初完投勝利を飾り、スイープでのワールドシリーズ進出につなげた。それから中10日のマウンドだった。

1点リードの3回に同点に追いつかれた。この回先頭のスプリンガーに死球を与えると、1死一塁からゲレロに左翼フェンス直撃の安打を打たれ、1死一、三塁のピンチを招く。続くカークに中堅まで飛球を打ち上げられ、犠飛となった。

初回から3イニング連続で先頭打者の出塁を許した。初回は先頭のスプリンガーに対し、追い込みながらも高めを狙った球がやや真ん中に入り、左翼線二塁打、続くルークスにも左前に運ばれ、無死一、三塁のピンチ。ここで、ゲレロに対し、スプリットを連投し2ボール2ストライクとし、最後はカーブで空振り三振に打ち取った。さらに第1戦で本塁打含む3打数3安打の4番カークを一直に打ち取る。バーショもフルカウントからのカーブで見逃し三振に打ち取った。2回もバージャーの出塁を許したが無失点に切り抜けていた。

ブルージェイズとはレギュラーシーズンを含め初対戦。第1戦では、投手陣が14安打で3本塁打を浴びるなど大量11失点。サイ・ヤング賞2度を誇り、今ポストシーズンで3戦3勝だった先発左腕のスネルが6回途中で100球に達して降板した。打線が球を見極め、追い込まれてもファウルで逃げながら、ここぞの集中力を持っていることをベンチから目に焼き付けた。

この日もレギュラーシーズン同様、ベンチでノートを開き、克明にメモを取り、プライアー投手コーチとも話し合った。この試合だけでなく、シリーズがもつれれば、もう1度登板機会が来る。気づいたことを刻み込んだ。シーズン中から行っているルーティーンを大舞台でもこなした。

それでも4回をわずか6球で3者凡退に切り抜けると、5回も3者凡退に抑えた。序盤に我慢の投球で最少失点に抑えたことで、リズムに乗った。ブルージェイズ先発のガウスマンも5回1失点。両エース右腕の投手戦の展開となった。