元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（46）が26日までに自身のインスタグラムを更新。家族でハロウィーンパーティーに出席したことを明かし、家族ショットを披露した。

「ハロウィンパーティー」と書き出すと、フライドポテトに扮した2歳の長男を支える自身のショットをアップ。

「正直、全然ハロウィン世代ではなかった私 息子のおかげでハロウィンパーティーにお呼ばれすることができ、息子にコスチュームを買いました」と明かした。

「そして夫が選んだコスチュームが、マックポテト それ、自分が食べたいだけやん！て思いましたが、今しか着られないし、来年とかもっと自我が出てポテト嫌だーって言われるかもしれないし、確かに今年しか楽しめないかもと思い賛同したものの、この姿で銀座を歩いたらめちゃくちゃ外国人から声かけられてました」と自身と10歳年下のパイロットの夫と愛息のショットなども投稿した。「我が子ながら、可愛くてデレデレです」と記した。

また「今月末はハロウィンパーティーが保育園であるそうなので、もちろんこの格好で参加します」ともつづり、「この日は、私の卒業と誕生日&息子の誕生日までお祝いして頂き本当に楽しい時間をありがとうございました」と自身の大学院卒業と長男の誕生日も祝ってもらったことを感謝した。

宮崎は早大卒業を経て、2002年4月に日本テレビに入社。情報・バラエティー番組を中心に活躍し、一般男性との結婚を機に12年3月に退社。同年フリーアナウンサーとしての活動を開始し、14年に離婚。18年にハーブの会社「EMARA」を設立し、代表就任。21年12月に10歳年下のパイロットの男性との再婚を発表。22年4月には早大大学院へ進学。23年10月に第1子となる長男を出産し、24年10月に大学院への復学していた。

宮崎の投稿に、フォロワーからは「宣子さん素敵だよ」「ハッピーハロウィン」「カワユス」といった反響が寄せられている。