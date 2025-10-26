µÆÃÏ°¡Èþ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£°¦¤òÇ®ÊÛ¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÂÎ¤òÄ¥¤ë³Ð¸ç¡Ö¤º¤Ã¤È½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
2018Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2020Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢º£Ç¯Âè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î29Æü¡¦30Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¡ÖMAMARIALfes.2025¡×¤òºòÇ¯¤ËÂ³¤³«ºÅ¤¹¤ë¡£µÆÃÏ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
µÆÃÏ°¡Èþ¡¡»£±Æ:ÂçÌîÂå¼ù
¡½¡½2006Ç¯¤Ë¡Ö¥ì¥×¥í¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤µ¤ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆ´¤ì¤¿¤ê¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¡£
¾®³Ø¹»¤Î±óÂ¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¥¿¥À¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ö1¿Í¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«? ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍÑ¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Ï²¼¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç»ä1¿Í¤À¤±È¾¿È¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê»ä¤¬·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ã¯¤â¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)
¡½¡½Åö»þ¤ÎÍ§Ã£¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¼ê»æ¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡½¡½2008Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!! ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
¤É¤ó¤É¤ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Äñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¦¤Î·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£Í§Ã£¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç(¾Ð)
¡½¡½¤â¤È¤â¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Àé¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢À¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤¤10Âå¡¢20Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Åö»þ¤«¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!! ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹!¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇMC¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»ºµÙ¸å¤Îµ×¡¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À·ÝÇ½³¦¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë°ìÅÙµÙ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤±¤Ã¤³¤¦³ä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÙ¤ó¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¡ÖÌë¤âÆ¯¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµÙ¤ß¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¶¡Í¥Àè¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬°ìÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ç¤¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¡Öº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÍ»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÝÇ½³¦¤Ç¤Îº£¸å¤ÎÊúÉé¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢»Ò¶¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¹¥¤¤Ç¤¹! »º¸åÉüµ¢¤·¤¿¸å¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¿Í¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¥¬¥Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥¬¥Ã¤Èµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é?
1¿Í¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù(¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡Ù)¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù(¡ØÍÙ¤ë! ¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù)¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µÆÃÏ°¡Èþ
1990Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2006Ç¯¤Ë¡Ö¥ì¥×¥í¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¿³ºº°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì½êÂ°¤¬·èÄê¡£2008Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢16¹æ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2014Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï5ºÐ¤È0ºÐ¤Î2»ù¤ÎÊì¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè16²ó¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É(¥Þ¥ÞÉôÌç)¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¤Ë½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¡ÖMAMARIAL fes.¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
