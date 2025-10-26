パンテオンの外周の壁から観光客が転落して死亡したのを受け、警察は一帯を封鎖した＝２５日/Angelo Carconi/EPA/Shutterstock

ローマ（ＣＮＮ）イタリアの首都ローマの古代遺跡「パンテオン」で２４日夜遅く、日本人観光客の男性が遺跡を取り囲む壁から転落して死亡した。地元警察がＣＮＮに明らかにした。

日本大使館によると、男性はヒビノ・モリマサさん（６９）。遺跡の脇、道路から約７メートル下の位置にある溝に落ちているのを聖職者が発見し、当局に通報した。

古代ローマの街は現在の道路面より約７メートル低い位置に広がっていたため、パンテオンのような古代遺跡の多くは沈んでいるように見える。

地元メディアは旅行に同行していた娘の話として、男性は外周の壁に腰掛けていたところ突然の体調不良でめまいを起こし、転落したとみられていると伝えた。

ローマ警察の報道官はＣＮＮに対し、今回の件について調査を開始したが、事件性はないとみられると明らかにした。

警察は男性の元にたどり着いて遺体を収容するため、溝へと続く門を取り壊す必要があった。カトリック教会としても使われているパンテオンは転落当時、閉まっていた。

警察によると、男性が見つかった溝では過去にも数件、人が飛び降りる事案が発生しているという。警察はこの一帯を頻繁に巡回し、外周の壁を乗り越える人がいないか確認している。

ローマでは今年３月、別の観光名所であるスペイン階段でも、スペイン人観光客の女性（５５）が隣接する高い壁から転落して死亡する事故が起きていた。