¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÌÚÂ¼à¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï»ö·ïá¤ÎÇØ·Ê¡¡¼ã¼ê¤¬¾Ú¸À¡Ö¹µ¼¼¤Ç¤âÃúÇ«¤Ê¿Í¡×£¶Ç¯±Û¤·¤ËÃöÌÚ¤ÈÂÐÖµ
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é£´£´Ç¯Á°¡¢£±£¹£¸£±Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£¶Ç¯¡Ë£¹·î£²£³Æü¡¢àÅÁÀâá¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÅÄ±à¥³¥í¥·¥¢¥àÂç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÀï¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Þ¤ÀÎä¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸µ¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÌÚÂ¼¤È¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Íâ·î£¸Æü¤ÎÂ¢Á°Âç²ñ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£Ö£Ó¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢ÉÍ¸ý¤Ï¹äÎµÇÏ¡¢»ûÀ¾Í¦¤¬Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊÝºäÀµµª¥¢¥Ê¤¬ÌÚÂ¼¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¡£ÌÚÂ¼¤ÎÂè°ìÀ¼¤ËµÒÀÊ¤«¤é¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢£±£°·î£¸Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤¿¤Á¤Ï¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢É¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ëº£¡¢ÃáÉã¤Ç¹ç½É¤òÄ¥¤Ã¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ¬¤º¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÚÂ¼¤¬Â³¤±¤¿¡£
¡¡¸µ¹ñºÝ·³ÃÄ¤Î²¥¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Î¥È¡¼¥ó¡£ÃöÌÚ¤Ï¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÌÚÂ¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡ÉÍ¸ý¤Ï²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡Ö£±£°·î£¸Æü¤Ï²æ¡¹¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¬¤Ê¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¸ì¤êÁð¤Îà¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÌÚÂ¼¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï»ö·ïá¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¸å¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¿»Æ©¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤«¤éÌÚÂ¼¤ÏàÁÇá¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤Î¡ËÆþ¤ê¸ý¤«¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÉÍ¸ý¤µ¤ó¤ò¹µ¼¼¤Ë°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢»î¹ç¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹µ¼¼¤«¤é´é¤ò½Ð¤»¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¤¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£ÄÌÏ©¤Î¾å¤Î¤È¤³¤í¡£¥¤¥¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÉÍ¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤¦¤â¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤é¼ã¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡Ø¤É¤¦¤â¡Ù¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£ÃúÇ«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¶²½Ì¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¡¢¼ÂÀïÎý½¬¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤£³¿Í¤Ë¿·ÆüËÜ¤ÎÆ»¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ïà¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ôá¤Îºä¸ýÀ¬Æó¡£¿·ÆüËÜ¤Î¹çÆ±Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢£³»þ¡¢£´»þ²á¤®¤«¤éÆ»¾ì¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¡£
¡ÖÅù¡¹ÎÏ¤Î±Ø¤Ë¼ã¼ê¤¬¸òÂå¤Ç¡Ê¥Ð¥¹¤Ç¡Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢Îý½¬¤¬½ª¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤É¤¦¤â¤¤¤Ä¤â¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¤ë¤«¤éÎý½¬É÷·Ê¤Ï¤Î¤¾¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡Ø¤Á¤ã¤ó¤³¿©¤Ù¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÀäÂÐ¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼ã¼ê¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢·èÀïÅöÆü¡¢ÂÐ¹³Àï¤Ï°Û¾ï¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌÚÂ¼¤¬ÃöÌÚ¤òÎ®·ì¤µ¤»¤ë¤È´ÛÆâ¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤¿ÃöÌÚ¤ÏÏÓ¤Ò¤·¤®µÕ½½»ú¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥í¡¼¥×¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤âÊü¤µ¤ºÈ¿Â§Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¹³Áè¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤Ï£·£´Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£¹Ç¯¡Ë£³·î£±£¹Æü¡¢Â¢Á°¤Çà¾¼ÏÂ¤Î´àÎ®Åçá¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿ÂÐ¥¹¥È¥í¥ó¥°¾®ÎÓÀï¤Ë¾¡Íø¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£±£°·î£±£°Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯Â¢Á°Âç²ñ¤Çà´Ú¹ñ¤Î¸×áÂçÌÚ¶âÂÀÏº¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÄÀ¤á¡¢àÂçÊªÆüËÜ¿ÍáÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤Ï¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×³«ºÅ¤òÄó¾§¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÄ©Àï¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿£·£µÇ¯¡¢£±·î£·Æü¤Ë¥°¥ì¡¼¥ÈÁðÄÅ¡¢¥Þ¥¤¥Æ¥£°æ¾å¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤·¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¤ä¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤«¤éÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï£¶·î£¶Æü¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¡ÖÀµ¼°¤ËÂÐ·è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀÉÕ¤¤ÎÄ©Àï¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¾õ¤ÎÆâÍÆ¤Ïà»ä¡¢¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Î¼Â¸½¤ò¶¯¤¯Í×Ë¾¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢Àï¼Â¸½¤Îº¤Æñ¤µ¤Ï»ä¤È¤Æ²ò¤é¤Ì¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤é¤Î¿ÊÅ¸¤â¸«¤º¡¢µ®ÅÂ¤ÎÄó¾§¤â»þ¤È¶¦¤Ë¼«Á³¾ÃÌÇ¤Î·Á¤ÇËº¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¤ÈÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¸½ºß¡¢£É£×£ÁÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÊÝ»ý¤·¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¼ÂÎÏÆüËÜ°ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¾®ÎÓ·¯¤È¤Ï°ã¤¤¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æµ®ÅÂ¤È¤ÎÂÐ·è¤òµá¤á¤ë¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢µ®ÅÂ¤Î²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ê¤ë¸æÊÖÅú¤ò½Å¤Í¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÈ´¿è¡Ëá
¡¡ÃöÌÚ¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢½ä¶ÈÀè¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤Ç¡ÖÁê¼ê¤¬ÌÚÂ¼¤¸¤ã¡Ä¤Í¤¨¡£ÀµÄ¾¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ëý¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ê¤É¤È¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÅìµþ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÃöÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤¿¤ä¿·Äï»Ò¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¡£ÃöÌÚ¤Ï¿É¤é¤Ä¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢µþ¤·¤¿ÃöÌÚ¤Ï£±£³Æü¡¢ÆîÀÄ»³¤Î»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¼ÂÎÏÆüËÜ°ì¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÚÂ¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤È¼ÂÎÏ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¸Ê¤òÃÎ¤ì¡Ù¡×¤ÈÀµ¼°¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÃöÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤Ï´ãÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢£¶Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯·è¤Þ¤Ã¤¿ÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£