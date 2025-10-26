夏帆“新恋人”と2ショット「浅草デート最高！」「素敵です」
俳優の夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“新恋人”との2ショットが公開された夏帆
公式SNSは、「渚の言葉が素敵で椿の言葉にジーンときた」とつづり、劇中で恋人同士となった鮎美役・夏帆、ミナト役・青木柚のオフショットを投稿。デートシーンの撮影合間で仲良く寄り添う一枚を紹介した。
ファンからは「最高に面白かった。これ今回のクールで1番でしょ」「柚くん可愛かったです」「浅草食べ歩きツアー、ぜーんぶ美味しそうだたなぁ」「浅草デート最高！」「夏帆ちゃん可愛い！」「素敵です」「などの声が寄せられている。
