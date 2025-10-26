杉山清貴が体調不良 「杉山清貴＆オメガドライブ」2公演中止を発表
シンガー・ソングライター杉山清貴の公式サイトが24日に更新され、同日ときょう25日の「杉山清貴＆オメガトライブ」公演の中止が発表された。「杉山清貴の風邪からくる熱と喉の炎症悪化の為」と説明された。
【画像】杉山清貴＆オメガドライブ、公演中止のお知らせ（全文）
「本日10月24日（金）、明日10月25日（土）にてBLUE LIVE HIROSHIMAで開催を予定しておりました 杉山清貴＆オメガトライブの広島公演は、 杉山清貴の風邪からくる熱と喉の炎症悪化の為、やむを得ず中止とさせていただきます」と明らかにした。
「直前まで回復に向けて調整を試みたものの、万全の状態で公演を実施出来ないという判断に至りました。直前のお知らせとなりました事、ご来場を予定されていらっしゃいましたお客様には多大なるご迷惑・ご心配をお掛け致しますことを心より深くお詫び申し上げます」と理解を求めた。
「また、チケットの払い戻し、及び振替公演等の詳細に関しましては、調整が出来次第に改めてご案内させていただきます。何卒ご理解の程を宜しくお願い申し上げます」とつづった。
