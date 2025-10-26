＜速報＞女子“2億円大会”は最終組がスタート！ 独走・佐久間朱莉の逃げ切りか？ はたまた大逆転劇も？
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、最終日に入った。午前7時30分スタートの第1組から、続々と選手がコースに飛び出している。
【LIVE写真】しぶこさんが天を仰いでる…何が起こった？
首位はトータル20アンダーの佐久間朱莉。今季4勝目へ向け、2位の菅楓華に8打差をつける独走態勢を築いている。ポイント配分が高い4日間試合は、女王争いにも大きく影響。佐久間、菅、岩井明愛の最終組は、午前9時にスタートし、3人ともパーで滑り出したが、2番で佐久間と菅がバーディを記録している。午前8時20分には、10番から渋野日向子が競技を開始している。3日目に「74」と2つ落とし、トータル1オーバー・44位タイで最終ラウンドに入った。日本4連戦の最終戦となる来週の「樋口久子 三菱電機レディス」、さらにその後の米ツアーへと弾みをつけるラウンドにしたい。現在、5ホールでパーを並べている。
