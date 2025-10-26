金谷拓実は6差11位で最終日へ 大西魁斗は27位 久常涼は2R終了時点で予選落ち
＜バンク・オブ・ユタ選手権 3日目◇25日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞日没によりサスペンデッドになった第2ラウンドの残りと、第3ラウンドが終了した。
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
日本勢は3人が出場。金谷拓実は、首位と2打差のトータル8アンダー・6位タイで第3ラウンドに進んだが、伸ばし合いの展開のなか5バーディ・2ボギーの「68」というラウンドに。トータル11アンダーまで伸ばしたが、首位との差は6打に開き11位タイに後退した。大西魁斗も、決勝ラウンドに進出。第2ラウンド、第3ラウンドともに「69」を並べ、トータル8アンダー・27位タイで最終日に向かう。久常涼は、第2ラウンドを終えトータル2オーバーにとどまり、予選落ちを喫した。トータル17アンダーのトップは、マイケル・ブレナン（米国）。トータル15アンダーの2位にマシュー・マッカーティ（米国）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 第3R成績
【LIVE】最強ニッポン世界一へ！ 国別対抗戦 スコア速報中！
随時更新！ 国内女子リーダーボード
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
日本勢は3人が出場。金谷拓実は、首位と2打差のトータル8アンダー・6位タイで第3ラウンドに進んだが、伸ばし合いの展開のなか5バーディ・2ボギーの「68」というラウンドに。トータル11アンダーまで伸ばしたが、首位との差は6打に開き11位タイに後退した。大西魁斗も、決勝ラウンドに進出。第2ラウンド、第3ラウンドともに「69」を並べ、トータル8アンダー・27位タイで最終日に向かう。久常涼は、第2ラウンドを終えトータル2オーバーにとどまり、予選落ちを喫した。トータル17アンダーのトップは、マイケル・ブレナン（米国）。トータル15アンダーの2位にマシュー・マッカーティ（米国）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 第3R成績
【LIVE】最強ニッポン世界一へ！ 国別対抗戦 スコア速報中！
随時更新！ 国内女子リーダーボード
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？